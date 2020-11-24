قطار المحاكمات.. محاكمة سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية الأسبق بتهمة الكسب غير المشروع

كتب إيهاب المهندس

تشهد أروقة المحاكم بالقاهرة والجيزة اليوم الثلاثاء نظر العديد من الدعاوى المهمة، ولعل أبرزها محاكمة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية الأسبق بتهمة الكسب غير المشروع، الحكم فى 106 طعون على انتخابات النواب.

محاكمة سعاد الخولى

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد محمود أحمد، محاكمة سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، لاتهامها بتحقيق كسب غير مشروع بمبلغ 900 ألف جنيه.

وكان جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عادل السعيد، أحال سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، إلى المحاكمة الجنائية، لتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 900 ألف جنيه.



الحكم فى 106 طعون على انتخابات النواب

تنطق المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى، بحكمها فى 106 طعون على إعلان النتيجة للمرحلة الثانية بانتخابات النواب 2020.

واختصمت جميع الطعون الهيئة الوطنية للانتخابات، وطالبت البعض منها وقف تنفيذ إعلان نتيجة الانتخابات ببعض الدوائر للمرحلة الثانية، فيما تضمنت أخرى وقف فرز أصوات الناخبين ببعض الدوائر والدفع بحدوث خطأ بها.

وكانت هذه الدائرة أصدرت العديد من الأحكام النهائية الباتة غير الجائز الطعن عليها، والملزم تنفيذها لاكتسابها حجية الشيء المقضي به، والخاصة بالطعون الانتخابية بالمرحلة الأولى للانتخابات، وتضمن البعض منها الإحالة لعدم الاختصاص إلى محكمة النقض لاكتساب العضو الفائز بعضوية البرلمان مركز قانونى، مما لا يجوز النظر في عضويته إلا أمام محكمة النقض طبقًا للقانون، بينما قضت برفض بعض الطعون، كما أصدرت عددا آخر بعدم القبول لبعض الطعون المقامة في هذا الشأن، فضلًا عن إصدارها 3 أحكام بعودة مرشحين لسباق الإعادة بالانتخابات واستبعاد آخرين لحدوث خطأ فى فرز الأصوات.