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فلسطين تسجل 1946 إصابة جديدة بكورونا و17 وفاة

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 01:19 م
فلسطين تسجل 1946 إصابة جديدة بكورونا و17 وفاة وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة
رويترز

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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الثلاثاء تسجيل 1946 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 وفاة بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزيرة إن قطاع غزة سجل أعلى عدد من الإصابات الجديدة بكورونا بواقع 685 إصابة.

وأضافت أن 54 حالة من المصابين بكورونا "ترقد في العناية المكثفة بينهم تسعة مرضى على أجهزة التنفس الإصطناعي".

وقررت الحكومة الفلسطينية يوم الاثنين العودة إلى الإغلاق الجزئي في الضفة الغربية لمواجهة انتشار فيروس كورونا بحيث يتم إغلاق جميع مرافق الحياة من تجارية وخدماتية من صباح الجمعة وحتى صباح الأحد القادمين في كل المحافظات، باستثناء المخابز والصيدليات.

كما قررت الحكومة أن يبدأ إغلاق يومي من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا يوميا خلال بقية أيام الأسبوعين القادمين في كل المحافظات أيضا.

وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بين الفلسطينيين منذ ظهور الجائحة في مارس آذار الماضي بلغ 87859 إصابة تعافى منها 72368 وتوفي 741.

 


فلسطين

كورونا

قطاع غزة

وزارة الصحة الفلسطينية

مي الكيلة

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