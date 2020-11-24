فريق بايدن الانتقالى يعلن اجتماعه مع إدارة ترامب لبحث أزمة كورونا والأمن القومى

وكالات

أعلن الفريق الانتقالى للرئيس المنتخب، جو بايدن، بدء اجتماعاته مع المسؤولين في الحكومة الفيدرالية لمناقشة عدة قضايا على رأسها الاستجابة لجائحة كوفيد-19 والأمن القومي، وفقا لما ذكره مسؤول في الفريق.

وأتى إعلان فريق بايدن كخطوة ترحيبية لبدء النقاشات، فور إعلان ترامب توجيهه إدارة الخدمات العامة ببدء البروتوكول الأولي لعملية الانتقال الرئاسي "من أجل مصلحة البلاد".