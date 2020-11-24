فريق بايدن الانتقالى يعلن اجتماعه مع إدارة ترامب لبحث أزمة كورونا والأمن القومى

أعلن الفريق الانتقالى للرئيس المنتخب، جو بايدن، بدء اجتماعاته مع المسؤولين في الحكومة الفيدرالية لمناقشة عدة قضايا على رأسها الاستجابة لجائحة كوفيد-19 والأمن القومي، وفقا لما ذكره مسؤول في الفريق.
وأتى إعلان فريق بايدن كخطوة ترحيبية لبدء النقاشات، فور إعلان ترامب توجيهه إدارة الخدمات العامة ببدء البروتوكول الأولي لعملية الانتقال الرئاسي "من أجل مصلحة البلاد".
وقال المدير التنفيذي لفريق بايدن الانتقالي، يوهانيس أبراهام، فى بيان أنه "وخلال الأيام القادمة، يتوقع أن يبدأ المسؤولون عن الانتقال الرئاسي اجتماعاتهم مع المسؤولين الفيدراليين لمناقشة الاستجابة للجائحة، والاطلاع بشكل كامل على مصالح الأمن القومي".
وأشار إلى أن الفريق الانتقالي سيعمل على التوصل إلى "فهم معمق" لطبيعة العلاقة التي تربط إدارة ترامب بالوكالات الحكومية.
وقد أعلنت مديرة إدارة الخدمات العامة، عن بدء أولى خطوات الانتقال الرئاسي، وتوفير التمويل المخصص للمساهمة في بدء العملية.
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