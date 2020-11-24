اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 11:50 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

فرنسا تحقق فى اشتباكات بعد فض مخيم جديد للاجئين بباريس

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 10:16 ص
فرنسا تحقق فى اشتباكات بعد فض مخيم جديد للاجئين بباريس مخيم لاجئين - صورة أرشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان إنه سيبدأ تحقيقا في اشتباكات وقعت في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين بعد أن فضت الشرطة مخيما جديدا للاجئين في ميدان بلاس دو لا ريبوبليك في باريس وأضاف أن صور الاشتباكات كانت "صادمة".

وجرى تداول صور وتسجيلات فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لرجال شرطة يضربون المتظاهرين أثناء تقدمهم لإخلاء الميدان من خيام المهاجرين التي تقول الشرطة إنها أقيمت دون الحصول على إذن رسمي.

وكتب دارمانان على تويتر في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء يقول "بعض صور فض مخيم المهاجرين غير القانوني في بلاس دو لا ريبوبليك صادمة"، وأضاف أنه يسعى للحصول على تقرير كامل عن الواقعة.

وظهر مخيم اللاجئين في بلاس دو لا ريبوبليك بعد أيام من فض مخيم آخر أكبر أقيم بشكل غير قانوني قرب الاستاد الرياضي الفرنسي.

وانضمت فرنسا إلى دول أوروبية أخرى مثل إيطاليا وبريطانيا في اتخاذ موقف أكثر تشددا إزاء المهاجرين منذ أن أثار اندلاع الحرب في سوريا عام 2011 أزمة مهاجرين في مختلف أرجاء أوروبا.

وتظهر استطلاعات الرأي أن الناخبين قلقون من مسألة المهاجرين الأمر الذي زاد من التأييد للزعيمة اليمينية المتطرفة مارين لوبان المرجح أن تكون المنافسة الرئيسية للرئيس إيمانويل ماكرون في انتخابات الرئاسة المقبلة المقررة عام 2022.

 


فرنسا

ماكرون

مخيم

لاجئين

بلاس دو لا ريبوبليك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة