غدا.. قطع المياه عن محافظة البحيرة لسوء الأحوال الجوية

البحيرة - ناصر جودة

أعلن المركز الإعلامى لمحافظة البحيرة عن قطع المياه عن مدن ومراكز المحافظة إعتباراً من الساعة الواحدة من صباح غدا الأربعاء 25 نوفمبر وحتى الساعة السابعة صباحا وذلك لتخفيف الضغوط عن شبكة الصرف الصحي بالتزامن مع سوء الأحوال الجوية وكذلك لتمكين الفرق المعنية برفع تجمعات المياة من القيام بمهام عملهم.

وكانت محافظة البحيرة قد شهدت حالة من الطقس السيئ وسقوط أمطار غزيرة على أغلب المدن والمراكز خاصة المناطق الساحلية، وأدى سقوط الأمطار إلى توقف حركة الصيد بمركزى رشيد وادكو نظرا لارتفاع مستوى الأمواج وكذلك توقف الحركة التجارية.

من جانبه وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة القيادات التنفيذية والوحدات المحلية برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أثار الامطار الغزيرة و تطهير صفايات المطر و المصارف والترع لاستيعاب أكبر كمية من مياه الامطار.

واشار محافظ البحيرة إلى تشكيل غرفة عمليات على مدار الساعة لمراجعة أى أحداث طارئه وتلقي بلاغات المواطنين وحل الأزمات المتعلقه بالأمطار بشكل فورى .