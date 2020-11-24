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غدا.. تعطيل الدراسة فى محافظة البحيرة بسبب سوء الأحوال الجوية

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 04:14 م
غدا.. تعطيل الدراسة فى محافظة البحيرة بسبب سوء الأحوال الجوية اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، تعطيل الدراسة غدا الأربعاء، بجميع المدارس الحكومية، والخاصة، والمعاهد الأزهرية فى محافظة البحيرة، للطلاب والمعلمين بنطاق محافظة البحيرة، بسبب سوء حالة الطقس.

واستثنى محافظ البحيرة، من القرار القيادات وأطقم العمل فى المدارس، وفقا للاحتياجات التى يحددها مديري المدارس والإدارات.

يأتى قرار محافظ البحيرة، بسبب سوء حالة الطقس، نظرا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، بتعرض المحافظة لموجة من الأمطار الغزيرة، وسوء الأحوال الجوية، وحفاظا على سلامة الطلاب.

 


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