عميد تجارة جامعة الزقازيق يعلن إنشاء استديو لبث المحاضرات للطلاب إلكترونيا

حوار – فتحية الديب

سلطت الأضواء على كلية التجارة جامعة الزقازيق خلال الأيام الماضية، فور افتتاح مركز إدارة الساعات المعتمدة، من قبل الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، وبحضور الدكتور هلال عفيفى، عميد كلية التجارة، الذى يعد طفرة كبيرة للكلية نحو مستقبل أفضل يساعد الطلاب على التكيف مع سوق العمل، فضلا عن تطوير المناهج الدراسية وتغيير لائحة الكلية المعمول بها منذ 13 سنة، و يحدثنا عن كل هذا الدكتور" هلال عفيفي" عميد كلية التجارة، الذى تولى منصب عميد كلية تجارة فى شهر نوفمبر من عام 2018، وحقق طفرة كبيرة فى الكلية، وإليكم نص الحوار:



الدكتور هلال عفيفي عميد كلية تجارة جامعة الزقازيق

ما مدى إقبال الطلاب على الالتحاق بكلية التجارة لهذا العام؟

الإقبال هذا العام يكثر عن الأعوام الماضية، ودائما موجهين حسب التنسيق طلاب علمى علوم منهم يفضل كلية التجارة، على سبيل المثال نجد طلاب تركوا كليات الطب البيطرى والصيدلة من أجل الالتحاق بكلية تجارة، وذلك لطموحهم نحو أهداف مستقبلية لتعيينهم معيدين، لكن أغلبية الطلاب موجهة حسب التنسيق، وتجارة توفر فرص فى مجالات العمل بالداخل والخارج بحكم التخصصات العديدة التى يدرسها الطلاب.

كلية التجارة بجامعة الزقازيق طبقت نظام الساعات المعتمدة وتم منذ أيام افتتاح مركز ادارة برامج الساعات المعتمدة ما هى ملامح ومزايا هذا النظام؟

بالفعل تم افتتاح مركز إدارة برامج الساعات المعتمدة، الذى يمثل طفرة فى كلية التجارة، ويوجد إقبال من الطلاب عليه للمنافسة فى سوق العمل، حيث سافرنا بالخارج وتعاملنا بنظام الساعات المعتمدة كثيرا، نظام منتشر أكثر فى الكليات العملية والتى بها أعداد قليلة، وتوجد صعوبة فى تطبيقه بالكليات النظرية و التى بها كثافة عالية للطلاب كليات تجارة واداب وحقوق، واجهنا تحديات داخلية أن الكلية لا تصلح لتطبيق نظام الساعات المعتمدة لكثافة عدد الطلاب، لان الساعات المعتمدة كنظام دراسة مختلف وبه مرونة ويعتمد على وجود مجموعات صغيرة وتقسيم الطلاب، وبفضل دعم الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، تمكنا منذ أيام من افتتاح مركز إدارة برنامج الساعات المعتمدة بالطابق الرابع بالكلية، والتحق به حتى الأن ما بين 400 طالب بالفرقة الأولى، هو برنامج يحتاج مجهود كبير، لأن الدراسة فيه مختلفة عن الدراسة العادية، ويطلق عليه نظام الفصلين الدراسين، ولم نستطيع تطبيقه على الكلية كاملة، وأهم ما يميزه أن مصروفاته رمزية مقارنة بالجامعات الخاصة، هو برنامج متاح لكل الطلاب" انتظام وانتساب انجليزى" مقابل 5000 جنيه سنويا تقسط على القسمين، يتم تقسيم الطلاب إلى مجموعات، يوفر متابعة وتفاعل أكثر بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، ويمنح نظام البكالوريوس فى نظام الساعات المعتمدة.



رئيس جامعة الزقازيق لحظة افتتاح مركز الساعات المعتمدة

وعن أهم مزياه وفقا لبرنامج الساعات المعتمدة المقترح، تمنح الكلية الدرجات العلمية فى التخصصات التالية أ درجة البكالوريوس فى المحاسبة نظام الساعات المعتمدة، بـ"درجة البكالوريوس فى إدارة الأعمال والتسويق بنظام الساعات المعتمدة، ج" درجة البكالوريوس فى البنوك وأسواق المال بنظام الساعات المعتمدة، د" درجة البكالوريوس فى الإحصاء وعلوم البيانات بنظام الساعات المعتمدة. يعطى للطالب الحرية فى اختيار المقررات وأعضاء هيئة التدريس، و تتم الدراسة فى البرنامج بإحدى اللغتين العربية أو الانجليزية، ويتم منح درجة البكالوريوس بنفس لغة الدراسة، وتعادل درجة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة للمقررات تكافئ 147 ساعة معتمدة لكل التخصصات التجارية فى هذا البرنامج ويشترط للحصول على درجة البكالوريوس أن يجتاز الطالب بنجاح عدد 147 ساعة معتمدة وتشمل 16 ساعة معتمدة لمتطلبات الجامعة و14 ساعة ساعات معتمدة لمتطلبات الكلية و 87 ساعة معتمدة لمتطلبات التخصص العام و30 ساعة معتمدة لمتطلبات التخصص الدقيق، ويمكن جميع الطلاب " انتظام- انتساب- انجليزى" الالتحاق ببرامج الساعات المعتمدة بدءا من العام الحالى 2020-2121 ويدرس الطالب 50 مقرر موزعة على أربعة مستويات فى حين يدرس الطالب 56 مقرر فى البرامج العادية.



الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق داخل مركز الساعات المعتمدة

كما يتم تشعيب الطلاب بعد مقررات المستوى الثالث وابتداء من اختيار مقررات المستوى الرابع ويتم تشعيب الطلاب اختياريا وفقا لرغباتهم ويتم ذلك يدويا أو الكترونيا. ويتيح البرنامج للطلاب العديد من المزايا خاصة التسجيل والسحب وعادة دراسة مقرر سبق النجاح فيه بقيود، وامكانية دراسة مقررات ليست ضمن الخطة الدراسية للطالب ومتابعة حالة الطالب بشكل مستمر وتوجيهه حتى تخرجه، كما تتيح لائحة البرنامج لطالب حرية اختيار بعض المقررات الدراسية فى كل فصل دراسى، فضلا عن وجود فصل دراسى صيفى بجانب الفصلين الدراسيين الرئيسين مع اعتبار الفصل الدراسى الصيفى فصل دراسى غير رئيسى، فضلا عن توفير البرنامج العديد من المقررات الجديدة والتى تأتى استجابة لمتطلبات سوق العمل مثل الأعمال الإلكترونية والتحول الرقمى وتطبيقات البرامج الالكترونية أو التخصصات المختلفة المحاسبة وحوكمة الشركات.

كم عدد طلاب كلية التجارة هذا العام؟

29 ألف طالب وطالبة، وهذا الرقم يعد أكبر عدد بالجامعة، وبالنسبة للتخصصات بالكلية يوجد أربعة أقسام " محاسبة - إدارة أعمال- والاقتصاد- والإحصاء " وتم طرح تخصصات جديدة طبقا للائحة الجديدة، منها تخصص دمج بين إدارة وتسويق وتخصص جديد فى الإحصاء وعلوم البيانات من التخصصات المميزة على مستوى مصر.



المركز من الخارج

هل تم تطوير فى المناهج التعليمية لهذا العام وما هى خطتكم للمرحلة القادمة؟

غيرنا لائحة الكلية بأكملها والتى لا يتم تغييرها منذ 2007، أهمها إعادة هيكلة الكورسات إضافة مقررات جديدة لأول مرة وخاصة فى التحول الرقمى وحوكمة الشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتوازنها بين الأقسام، وكان لدينا مشكلة أن التشعيب إجبارى وفى حالة رسوب الطالب فى المقرر يمنعه من دخول التخصص، أصبح التخصص اختيارى بين الأقسام، والتخصص أصبح من الفرقة الرابعة كان قديما التخصص من بعد الفرقة الثانية، والفرقة الأولى والثانية والثالثة أصبحت سنوات عامة، وهذا فى صالح الطالب يتخصص كما يشاء ويكون عنده دراية بكل التخصصات ويستطيع يأخذ قراره بشكل جيد، ويتخصص كاملا فى الفرقة الرابعة بدراسة 14 مقرر سواء فى نظام اللائحة أو 12 فى نظام الساعات المعتمدة ميزتها عند تخرج الطالب من حقه دراسة تخصص جديد من خلال الالتحاق بالفرقة الرابعة فقط، ويستطيع أن يحصل على بكالوريوس فى التسويق والمحاسبة فى عام واحد لأنه سبق ودرس الفرق الثلاثة، يدرس سنة واحدة ويحصل على بكالوريوس جديد.



المركز من الداخل

هل حصلت الكلية على الجودة أم لا؟

إن شاء الله، بالبرنامج الجديد الساعات المعتمدة، سوف نصبح مؤهلين لاعتماد الجودة وهذا من أهم أهدافنا.

ما هو عدد أعضاء هيئة التدريس بالكلية وهل يوجد عجز ؟

يوجد لدينا 118 عضو هيئة تدريس على قوة العمل والجميع متواجد، ولا يوجد عجز، حيث تم خلال أخر 3 سنوات إضافة 28 عضو هيئة تدريس جديد وهذا روح ودماء جديدة، وذلك وفقا لخطة تعيين المعيدين.



رئيس الجامعة وعميد كلية تجارة داخل المركز

ماذا عن المصروفات الدراسية هذا العام؟

المصروفات الدراسية مثل العام الماضى، لم تزيد جنيه واحد، بالنسبة لشعبة انتظام 450 جنيه، و800 جنيه لطلاب انتساب

كيف تدعمون اتحاد الطلاب؟

اتحاد الطلاب له ميزانية خاصة جزء من المصروفات يخصص لدعم الانشطة، طبقا للائحة المالية.



رئيس جامعة الزقازيق واعضاء هيئة التدريس داخل المركز

كيف يتم إعداد الخريجين لسوق العمل؟

لدينا المركز الجامعى للتطوير المهنى بالكلية، ينظم دورات خاصة بتنمية الموارد البشرية، ينظم المركز دورات تأهيل الطلبة والخريجين لسوق العمل مثل مهارات خاصة بالحاسب الآلى ومهارات خاصة باللغة الانجليزية ومهارات خاصة بسوق العمل فى الخارج.

حدثنا عن نسبة حضور الطلبة للمحاضرات؟

لأول مرة قسمنا الطلاب لمجموعات طبقا للإجراءات الاحترازية، نسبة الحضور عالية عن الأعوام السابقة، حيث أدرك الطلاب وخاصة الطالب الحريص على مستقبله أن نسبة تحصيل التعليم عن بعد، لا تكفى لوحدها ولا يمكن الاستغناء عن الحضور للكلية ومشاهدة الدكتور أثناء الشرح والمناقشة، فذلك يخلق روح لدى الطالب أثناء حضوره المحاضرات، لذلك وجدنا نسبة حضور مرتفعة بين الطلاب عن الأعوام السابقة.



عميد كلية تجارة فى حواره لليوم السابع

هل طبقت جامعة الزقازيق فكرة الكتاب الالكترونى؟ وما هى خطة الكلية للتعامل حال توقف الدراسة مع جائحة كورونا؟

الكتاب الجامعى عموما حق تأليف لعضو هيئة التدريس، وهذا محتاج عملية تنظيمية اكتر، وفى الفصل الدراسى الثانى من العام الماضى، مع جائحة كورونا، قدمنا الدراسة الكترونية و تقريبا حلت محل أن يكون فى كتاب الكترونى، حيث أنشأنا قناة الكلية على اليوتيوب مسجلة، وضعنا عليها أكثر من 300 فيديو لأعضاء هيئة التدريس فى جميع الفرق الدراسية، وأنشأنا إستديو بالكلية لتسجيل الفيديوهات لتسجيل الفيدوهات، واستخدمنا من خلال برنامج زوم شرح المحاضرات على جروبات الدفع على الفيس، حيث يوجد لكل دفعة لها جروب رسمى خاص بها، وتم شرح المحاضرات أو كورسات الكترونيا، فضلا عن المنصة الرقمية للكلية ونعتبر من الكليات النادرة التى عملت منصة لاستلام الأبحاث استلمنا 170 ألف بحث الكترونى بدون حضور الطلاب، يقوم أعضاء هيئة التدريس بطرح بحيث الأبحاث الكترونية تحتوى على الأسئلة وكنا نسهل على الطلاب الإجابة بخط اليد وتصويرها ورفعها على المنصة، و30% من الطلاب سلموا الأبحاث بخط اليد، وكانت تجربة جيدة من حيث تدريب الطلاب على الاجابات الإلكترونية وتوفير الأعباء المادية على الطلاب وقام أعضاء هيئة التدريس بالتصحيح الكترونى، سوف نطبق هذه الخطة هذا العام فى حال صدور قرار بتوقف الدراسة بالجامعات والمدارس بسبب كورونا.



محررة اليوم السابع داخل مركز الساعات المعتمدة

هل توجد مغالاة فى أسعار الكتب الجامعية من قبل أعضاء هيئة التدريس؟

سعر الكتاب محدد ملتزمين بسياسة الجامعة بالنسبة لسعر الكتاب مرتبط بعدد الملازم، ولا يستطيع أحد من الأعضاء التجاوز والمغالاة، أو إجبار الطلاب على شراء الكتب.

هل تستعد كلية التجارة قريبا لعقد أى مؤثرات ؟

كل عام يعقد مؤتمر الكلية بشكل منتظم، وكنا نستعد لمؤتمر فى شهر أبريل الماضى وتم تأجيله بسبب كورونا وكان عندنا بنية أساسية نجهزها ليكون مؤتمر على مستوى دولى وطبقا للظروف الحالية نجد صعوبة وسوف يعقد المؤتمر أون لاين.



مركز الساعات المعتمدة من الخارج

تبادل الخبرات مع الجامعات الأوربية والعربية هل متاح فى كلية تجارة ؟

فى توجهنا بإذن الله، وخاصة بعد تغير لائحة الكلية وبعد الإقبال على برامج الساعات المعتمدة المرحلة القادمة، لدينا توجه لعمل شراكة مع كلية حاسبات ومعلومات لأخذ الجانب الخاص بالحسابات والجانب التجارى نظم معلومات فى مجال الأعمال، وهذا مجال جديد مطلوب بين الكليتين، وكان يلزمه أولا تعديل وضعنا من حيث تطبيق الساعات المعتمدة، وهذه البداية ونخطط مستقبلا لعمل شراكة مع إحدى الجامعات فى انجلترا وأمريكا بالنسبة لشعبة اللغة الانجليزية أو الساعات المعتمدة بحيث يحصل الطالب على شهادة دولية من الجامعة ومن الجامعة الأجنبية خلال عام 2121.



مركز الساعات المعتمدة من الداخل

وماذا عن الإنشاءات الجديدة بالكلية التى تمت فى عهدك؟

تم إضافة مدرجات جديدة بشكل مختلف، وتجهيز قاعات تزويد كفاءة كافة المدرجات بالكلية مبنى كامل بمدرجات أ وب ج ود، كما تم إضافة مدرج جديد، تم هيكلتها بشكل مختلف، فضلا عن إضافة الأجهزة السمعية والبصرية، و تطوير المركز الجامعى لتدريب عدد أكبر من الطلاب، وهو من أحد 3 مراكز بالجامعة وأكثرهم، فضلا عن إنشاء وحدة محاكة البورصة بتكلفة تجاوزت مليون جنيه، وهى جاهزة للافتتاح من حيث أجهزة كمبيوتر، وقاعة مناقشة ونعمل فى تواصل مع شركات سمسرة وهيئة سوق المال بشكل مباشر، فضلا عن دعم وتطوير وحدة القياس والتقويم وسوف يتم افتتاحها قريبا، وحدة تصحيح الكترونى بالكلية التى تساهم فى ظهور النتيجة تظهر بعد ساعة ونصف من تأدية الطلاب للامتحانات، وليست سرعة أكثر منها دقة وفريق عمل منظم للغاية، وبعد انتهاء الطلاب من تأدية كافة المواد تظهر النتيجة بعدها بساعة ونصف ويتم اعلان النتيجة فى اليوم النهائى للامتحانات.

هل الكلية توفر للطلاب فرص تدريب لطلاب بالبنوك والشركات؟

بالفعل ويقوم بهذا المركز الجامعى للتطوير المهنى بالكلية، حيث وفر فرص تدريب كبيرة للطلاب و توظيف فى مجالات مختلفة، من شركات و مصانع و مدارس ومستشفيات، فضلا عن دور مركز البحوث والدراسات التجارية فى إعطاء كورسات ودورات مخفضة للطلاب، و تعاقد مع بعض المراكز لإعطاء دورات للطلاب بأسعار مخفضة فضلا عن وجود مبادرات، توفر فرص تدريب وتوظيف للطلاب.

كيف تواجه كلية تجارة التطرف الفكرى بين الطلاب؟

نواجه هذا بالأنشطة المتعددة سواء على المستوى التثقيفى والرياضى والفنى، ويوجد لدينا وحدة لاكتشاف ورعاية الموهوبين بالكلية، فضلا وجود فرق كلية تجارة فى جميع المجالات لها سبق وتفوق فى المسرح بالكلية بحصوله على أول الجامعة، ونوعى الطالب بالاهتمام دراسيا ولكن عليه أيضا أن يستمتع بحياته لان فترة الجامعة لا تعوض، وتم تجهيز صالة للأنشطة للطلاب بها العاب بونج بينج وشطرنج فضلا عن تنظيم معارض فنية.