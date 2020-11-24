عاهل البحرين يستعرض العلاقات الثنائية فى اتصال مع رئيس صربيا

وكالات

تلقى عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الصربى ألكسندر فوتشيتش، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة.