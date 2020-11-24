اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 08:53 م
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طوكيو وبكين تتفقان على استئناف التنسيق بشأن بحر الصين الشرقى

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 08:51 م
طوكيو وبكين تتفقان على استئناف التنسيق بشأن بحر الصين الشرقى رئيس الوزراء اليابانى يوشيهيدى سوجا
رويترز

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اتفقت اليابان والصين اليوم الثلاثاء على أن تستأنفا الشهر الحالي رحلات العمل، التي تضررت بشدة بسبب فيروس كورونا، ومواصلة المحادثات بخصوص جزر متنازع عليها في بحر الصين الشرقي. جاء ذلك خلال أول حوار على مستوى رفيع منذ تولي رئيس وزراء جديد السلطة في اليابان في سبتمبر.

وتأتي زيارة وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، التي تستمر يومين إلى طوكيو وسط قلق متنام بخصوص نهج بكين في المنطقة. وتناولت محادثات وانغ مع نظيره الياباني توشيميتسو موتيجي التوترات البحرية والتجارة ومكافحة جائحة فيروس كورونا.

ويزور وانغ غدا الأربعاء رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا، الذي يسعى للموازنة بين اعتماد اليابان الاقتصادي الكبير على الصين والمخاوف الأمنية بما في ذلك مزاعم بكين بالسيادة على الجزر المتنازع عليها والتي تسيطر عليها اليابان.

ورغم استمرار النزاع البحري بشأن جزر بحر الصين الشرقي المسماة سينكاكو في اليابان ودياويو في الصين، اتخذ الجانبان خطوات أولية للتقارب عبر اتفاقيات تجارية.

وتشكو الحكومة اليابانية من عمليات توغل "لا تتوقف" للصين في المياه المحيطة بالجزر.

 

اليابان

الصين

وانغ يى

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بحر الصين

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