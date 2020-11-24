طوارئ بالبحيرة لمواجهة سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة

كثفت الأجهزة التنفيذية بالبحيرة من استعداداتها القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة المتوقعة خلال الساعات المقبلة.

وقرر اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة تعطيل الدراسة بكافة المدارس الأربعاء وذلك لسوء الاحوال الجوية.

كما أعلنت جامعة دمنهور عن تعطيل الدراسة بجميع الكليات، وذلك لسوء حالة الطقس حفاظاً على سلامة الطلاب.

ويستثنى من ذلك القرار القيادات وأطقم العمل وفقاً للاحتياجات التى يحددها رئيس الجامعة.

وكانت محافظة البحيرة قد شهدت حالة من الطقس السيئ وسقوط امطار غزيرة على اغلب المدن والمراكز خاصة المناطق الساحلية

وأدى سقوط الامطار إلى توقف حركة الصيد بمركزى رشيد وادكو نظرا لارتفاع مستوى الامواج وكذلك توقف الحركة التجارية.

من جانبه وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة القيادات التنفيذية والوحدات المحلية برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة آثار الامطار الغزيرة وتطهير صفايات المطر والمصارف والترع لاستيعاب أكبر كمية من مياه الامطار.