ضبط 8 أطنان سناكس غير صالحة للاستهلاك داخل مصنع غير مرخص بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى ضابط مباحث التموين بالجيزة، القبض على مدير مصنع لإنتاج السناكس، بدون ترخيص في بمنطقة شبرامنت، وبحوزته 8 أطنان و958 كيلو من المنتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وحرر محضر بالواضعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام، تفيد إدارة أحد الأشخاص مصنعا بدون ترخيً، لإنتاج السناكس بمنطقة شبرامنت.

تم مداهمة المصنع، وضبط به ( 7200 كيس معبأ (سناكس) زنة الواحد 15 جرام – 28 كرتونة مكسب طعم (طماطم) وزنت 25 كيلو جرام – 200 كيس معبأة (سناكس) زنة الواحد 5 كيلو جرام - 36 شيكارة معبأة (كاتشب) زنة الواحد 25 كيلو جرام – 125 شيكارة معبأة (ذرة صفراء مجروشة) زنة الشيكارة 50 كيلو جرام) بإجمالي المضبوطات (8 طن و958 كيلو جرام ومستلزمات إنتاج وعبوة سناكس جميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمى) وتم القبض على مدير المصنع.

بمواجهته أقر باستخدام مستلزمات إنتاج مغشوشة ومكسبات طعم مجهولة المصدر وغير مسجلة بالجهات المعنية وتعبئتها داخل عبوات عليها علامات تجارية غير مسجلة وطرحها للبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.