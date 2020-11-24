ضبط 300 ألف مخالفة دوائية وتشميع صيدلية غير مرخصة بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

شنت إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة بالشرقية، ومفتشى الصيدلة بالإدارة الصحية بمشتول السوق، بالتنسيق مع مباحث التموين بالمحافظة، حملة مشتركة لمداهمة إحدى الصيدليات بمركز ومدينة مشتول السوق، بعد ورود معلومات تفيد بفتح أبوابها للجمهور بدون ترخيص، وتقوم بالإتجار فى الأدوية البشرية بالمخالفة للقانون.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط وتحريز 300 ألف (قرص/عبوة/وحدة/زجاجة)، لأدوية ومستلزمات متنوعة داخل مكان غير مرخص، منها مهرب وغير مسجل بوزارة الصحة المصرية، ومنها أدوية خاصة بهيئة التأمين الصحى محظور بيعها، وعينات طبية مجانية مدرجة بالجدول الأول والثانى للمواد المؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، حيال المخالفات، وتم تحريز المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازم للمخالفات برقم 1171جنح أمن دولة طواريء لسنه 2020، بمركز شرطة مشتول السوق، كما تم تشميع الصيدلية بكامل محتوياتها.

يأتى ذلك فى إطار خطة وزارة الصحة ومديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالمرور المكثف على المنشآت الدوائية، وإحكام الرقابة على سوق الدواء، وضبط المخالف منها، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

و أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، على إستمرار الحملات المكثفة للإدارات الفنية المعنية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، و عدم التهاون فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتى من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر والتقدير لجميع فريق العمل المشارك فى الحملة من رجال مباحث التموين بالمحافظة ومفتشى الصيدلة على الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة