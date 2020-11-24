اليوم السابع
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ضبط 3.24 طن لحوم ودواجن غير صالحة للإستهلاك بثلاجة بدون ترخيص بالقليوبية

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 11:54 ص
ضبط 3.24 طن لحوم ودواجن غير صالحة للإستهلاك بثلاجة بدون ترخيص بالقليوبية لحوم فاسدة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت مباحث التموين بالقليوبية بقيادة العقيد أحمد عبد العليم مدير مباحث التموين بالقليوبية، من ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص، لقيامه بتجميع كميات من اللحوم والدواجن غير صالحة للاستهلاك الأدمى وطرحها بالأسواق مما يشكل خطرا على صحة المواطنين، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد عبد العليم مدير مباحث التموين بالقليوبية، عن ورود معلومات بقيام مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص، لقيامه بتجميع كميات من اللحوم والدواجن غير صالحة للاستهلاك الأدمى وطرحها بالأسواق مما يشكل خطرا على صحة المواطنين.

على الفور تم تشكيل حملة مكبرة وتمكنت من ضبط 3,24 طن لحوم ودواجن، غير صالحة للإستهلاك الآدمى وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وإحيل للنيابة للتحقيق.


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لحوم فاسدة

دواجن فاسدة

ثلاجة اغذية غير مرخصة

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