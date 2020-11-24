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ضبط صاحب مخزن بحوزته 15 ألف علبة سجائر مجهولة المصدر بعابدين

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 11:16 ص
ضبط صاحب مخزن بحوزته 15 ألف علبة سجائر مجهولة المصدر بعابدين سجائر - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن ، القبض على صاحب مخزن بحوزته 15 ألف علبة سجائر مجهول المصدر، قبل بيعها على المواطنين في عابدين ، وحرر محضر بالواقعة.

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، بلاغا بضبط (15160 علبة سجائر ماركات مختلفة) بحوزة (مسئول عن مخزن سجائر بدون ترخيص - كائنة بدائرة قسم شرطة عابدين) لإدارته المخزن "بدون ترخيص" وحيازته كميات كبيرة من "السجائر" مجهولة المصدر وجميعها مهربة جمركياً وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.


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