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ضبط تشكيل عصابي للإتجار بالمخدرات بطوخ بحوزته كيلو بانجو مخدر

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 10:05 ص
ضبط تشكيل عصابي للإتجار بالمخدرات بطوخ بحوزته كيلو بانجو مخدر بانجو _ مخدرات
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت مباحث مركز طوخ، من القبض على 4 عاطلين أثناء قيامهم بترويج المخدرات على عملائهم بقري مركز طوخ ، تم تحرير محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة فتولت التحقيق ، وأمرت بتحريز المضبوطات، وإرسال عينة منها للمعمل الجنائي لتحليلها ، لبيان عما إذا كانت تحتوي على مواد مخدرة من عدمه.

تلقى العميد تامر موسي مأمور مركز طوخ بلاغاً من الأهالي بقيام 4 مسجلين بترويج المخدرات بقري أجهور وقلقشندة.

انتقل المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث المركز ، و بإعداد كمين تمكن من القبض على" م .ن . ن" 37 سنة عاطل ، ومقيم عرب الغديرى التابعة لمركز طوخ ، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 250 جرام، ومبلغ مالى 60 جنيها وهاتف محمول ، وضبط "ع. ع. غ " 20 سنة ، عاطل ومقيم قرقشندة التابعة لمركز طوخ ، وبحوزته كمية من مخدر الشادو تزن 350 جرام ، ومبلغ مالى 70 جنيه، وهاتف محمول وضبط " م .ن .ت “ سن 31 عاطل ومقيم أجهور الكبرى التابعة لمركز طوخ ، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 200 جرام ومبلغ مالى 135 جنيه وهاتف محمول ، وضبط " م. ش .س" سن 23 عاطل ، ومقيم كفر طحلة دائرة مركز بنها وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن 190 جرام ، ومبلغ مالى 45 جنيه وهاتف محمول، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.


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بانجو

حشيش

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