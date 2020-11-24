اليوم السابع
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"صيدلة الجيزة" تكريم نائب مدير عزل الحوامدية لجهوده فى مواجهة كورونا

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 05:54 م
"صيدلة الجيزة" تكريم نائب مدير عزل الحوامدية لجهوده فى مواجهة كورونا تكريم نائب مدير العزل بالحوامدية باليوم العلمى السادس للصيادلة بالجيزة
كتبت آية دعبس

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قامت إدارة الصيدلة بمحافظة الجيزة ، بتنظيم مؤتمر بمناسبة اليوم العلمى السادس ، بمشاركة وحضور الدكتور محمد منصور ، مدير مديرية الصحة بالمحافظة ، والدكتورة داليا عبد الفضيل مدير إدارة الصيدلة ، كما شارك بالمؤتمر الدكتورة نجوى هاشم نقيب صيادلة الجيزة ، والعديد من كوادر وشباب الصيادلة ، مع الإلتزام بقواعد التباعد الإجتماعي ، فى ظل إستمرار جائحة كورونا
 
وعلي هامش المؤتمر ، تم تكريم الدكتور الصيدلى محمد وطنى ، نائب مدير عزل مستشفى الحوامدية العام ، كونه من أوائل الكوادر الطبية التى بدأت العمل بالحجر الصحى منذ بدء الجائحة حتي الأن 
 
ومن جانبه أكد دكتور وطنى ، عن سعادته بهذا التكريم ، ليكون بمثابة حافز وتشجيع للإستمرار على جبهة المعركة المصيرية ضد ذلك العدو الخفي الشرس كورونا ، خاصة بعد شهور من التعب والعمل المتواصل ليل نهار لاستقبال ورعاية المرضى ، وما شكله هذا من ضغط نفسي وبدنى عليه وعلي كافة زملائه الأبطال ، الذى يقوم بإهدائهم هذا التكريم كلا بإسمه.
 
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