صور.. رفع تجمعات الأمطار من أمام اللجان الانتخابية فى الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

عملت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية على رفع وتصريف مياه الأمطار من أمام اللجان الانتخابية بالإسكندرية، بعد هطول الأمطار الغزيرة التى شهدتها المحافظة منذ قليل، فى بداية موجة الطقس السيئ والتى تستمر حتى الخميس.



وقد شهدت اللجان الانتخابية بالإسكندرية، تشديدات أمنية وتشديدات على تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومنع أى ناخب من دخول اللجان دون ارتداء الكمامة، مع وجود بوابات كشف المعادن وتفتيش الناخبين قبل الدخول إلى اللجنة .

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قد استقبل بديوان عام المحافظة، وفدا من مراقبي الانتخابات التابع لجامعة الدول العربية برئاسة السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع المراقبة ورئيس بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة انتخابات مجلس النواب المصري 2020، والمستشار أحمد أمين المنسق العام للبعثة والمشرف على أمانة شؤون الانتخابات، وراضية بن حسين، وإسلام صالح، مُتابِعى الانتخابات في الإسكندرية.

ورحب المحافظ بالسفير والوفد المرافق له على أرض الإسكندرية مؤكدا أن الدوائر بالثغر تشهد منافسة شرسة بين مرشحيها، والمحافظة تقف على مسافة واحدة من المرشحين، وأشار إلى حرص المحافظة على تحقيق الهدف من المتابعة المحايدة للانتخابات من قبل المنظمات الأجنبية والدولية والمتمثل في دعم الجهود الهادفة إلى صون نزاهة الانتخابات عن طريق رصد مجريات العملية الانتخابية من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرفتي المنطقة الشمالية العسكرية ومديرية أمن الإسكندرية لتذليل أية عقبات، لافتا إلى الإجراءات المقررة والمتبعة في اللجان في ظل جائحة كورونا .

من جانبه أشاد رئيس بعثة جامعة الدول العربية والوفد المرافق له لمراقبة الانتخابات، بالإجراءات المتخذة من قبل المحافظة في ظل جائحة كورونا ، موضحا أنهم تابعوا الانتخابات بـ12 دولة عربية، ومصر لها النصيب الأكبر حيث تابعو بها 8 مرات، وفي هذا العام هي المرة الثانية بعد انتخابات مجلس الشيوخ، وأبدى السفير أحمد خطابي تقديره للجهود التي تبذلها المحافظة لإتمام العملية الانتخابية بسهولة ويسر، وكذا إجراءات غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة الإسكندرية فى مراقبتها لسير أعمال التصويت باللجان الانتخابية عبر مندوبيها باللجان والدوائر الانتخابية على مستوى المحافظة .

عقب ذلك قام المحافظ ووفد جامعة الدول العربية ، بجولة تفقدية لبعض اللجان الانتخابية بنطاق حي شرق، وذلك للاطمئنان على انتظام سير عملية انتخابات مجلس النواب في يومها الأول لجولة الإعادة، وجاهزية اللجان والمقرات والوقوف على أي معوقات للتعامل معها فورا.

واستفسر المحافظ والسفير من القضاه والقائمين علي الانتخابات عن مدي سير العملية الانتخابية وعدم وجود أي معوقات ، وعن وجود أي متطلبات أو احتياجات لتوفيرها في الحال ، حيث أوضح جميعهم توافر كافة التسهيلات ويسر العملية الانتخابية، وأكد المحافظ أن جميع الجهات التنفيذية تبذل أقصى الجهود لتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين وخاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لتسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بالانتخابات وتيسير عملية اقتراع الناخبين.







