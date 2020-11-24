صور.. حملات لإزالة إشغالات الطريق والباعة الجائلين من شارع مرسى مطروح

مطروح - حسن مشالى

دفع رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح بحملة مكبرة لإزالة إشغالات الطريق المخالفة تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف حملات إزالة إشغالات الطريق المخالفة بالشوارع والميادين الرئيسية.

وتضمنت أعمال الخملة شارع عمر المختار "السوق القديم" وشارع ليبيا تحت إشراف وتنفيذ إدارة تحسين البيئة والتراخيص بمجلس المدينة ومشاركة شركة المرافق.

وأكد "جاب الله" بانه تم التحفظ على إشغال الطريق بالأرصفة وأمام المحال التجارية وتحرير مخالفات إشغال ونظافة للمخالفين وتوقيع غرامات مالية طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وشدد على مواصلة استمرار الحملات المكبرة بالشوارع والميادين العامة للقضاء على ظاهرة إشغال الطريق المخالفة التى أدت إلى احتلال الارصفة وانعكس ذلك على تكدس الشارع بالسيارات والعربيات الثابتة والمتحركة للباعة الجائلين.

وناشد رئيس مدينة مرسى مطروح أصحاب المحال التجارية بالالتزام بعدم إشغال الطريق بالمخالفة للقانون وإلا سيتم تطبيق أقصى عقوبة وغرامة على كل من يخالف هذه التعليمات حفاظا على الشكل الحضارى والجمالى للمدينة.



إزظاله الاشغالات



إشغالات طريق