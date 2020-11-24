صور.. حريق ضخم فى حى فقير ببنجلاديش ومحاولات للسيطرة من رجال الإطفاء

وكالات

حريق ضخم اندلع فى الساعات الماضية فى حى فقير فى العاصمة البنجالية دكا، مما أسفر عن دمار أجزاء كبيرة منه، بينما لم تصدر أية بيانات عن إصابات، فى الوقت الذى يبذل فيه رجال الإطفاء جهودا كبيرة لاحتواء الأمر.

ويعد الحريق الضخم ليس الأول من نوعه، حيث شهد شهر أغسطس الماضى حريقا مماثلا، وهو ما أرجعه المسئولون إلى ماس كهربائى.



الحريق يلتهم المنازل



جانب من المشهد فى بنجلاديش



رجال الإطفاء يكافحون لاحتواء الحريق