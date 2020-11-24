اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 02:30 ص
خالد صلاح
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صور.. حريق ضخم فى حى فقير ببنجلاديش ومحاولات للسيطرة من رجال الإطفاء

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 02:00 ص
صور.. حريق ضخم فى حى فقير ببنجلاديش ومحاولات للسيطرة من رجال الإطفاء حريق يلتهم المنازل بالعاصمة البنجالية دكا
وكالات

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حريق ضخم اندلع فى الساعات الماضية فى حى فقير فى العاصمة البنجالية دكا، مما أسفر عن دمار أجزاء كبيرة منه، بينما لم تصدر أية بيانات عن إصابات، فى الوقت الذى يبذل فيه رجال الإطفاء جهودا كبيرة لاحتواء الأمر.

ويعد الحريق الضخم ليس الأول من نوعه، حيث شهد شهر أغسطس الماضى حريقا مماثلا، وهو ما أرجعه المسئولون إلى ماس كهربائى.

الحريق يلتهم المنازل
الحريق يلتهم المنازل
جانب من المشهد فى بنجلاديش
جانب من المشهد فى بنجلاديش
رجال الإطفاء يكافحون لاحتواء الحريق
رجال الإطفاء يكافحون لاحتواء الحريق
محاولات لإطفاء النيران المندلعة فى أحد الأحياء بالعاصمة البنجالية دكا
محاولات لإطفاء النيران المندلعة فى أحد الأحياء بالعاصمة البنجالية دكا

 


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دكا

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