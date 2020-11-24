اليوم السابع
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صور.. بايدن يلتقى حكام الولايات عبر الفيديو لمناقشة مستجدات كورونا

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 03:00 ص
صور.. بايدن يلتقى حكام الولايات عبر الفيديو لمناقشة مستجدات كورونا اجتماع الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن بحكام الولايات
وكالات

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عقد الرئيس الأمريكى المنتخب اجتماعا، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، مع حكام الولايات الأمريكية، لمناقشة المستجدات المتعلقة بتفشى فيروس كورونا، وذلك بحضور نائبته كامالا هاريس.

وتشهد الولايات المتحدة انتشارا كبيرا للفيروس، مما أسفر عن إصابة ووفاة ألاف الأمريكيين.

ويعد الاجتماع الافتراضى محاولة لوضع الخطة المناسبة من قبل الإدارة الأمريكية الجديدة لاحتواء الوباء، بعد توليها زمام الأمور فى يناير المقبل.

الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن
الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن
بايدن يتحدث لحكام الولايات
بايدن يتحدث لحكام الولايات
جانب من مقر بايدن
جانب من مقر بايدن
جو بايدن يستمع للمسئولين الأمريكيين
جو بايدن يستمع للمسئولين الأمريكيين
جو بايدن
جو بايدن
لحظة وصول بايدن لمقر الرئيس المنتخب
لحظة وصول بايدن لمقر الرئيس المنتخب
مخاوف كبيرة جراء تفشى كورونا فى الولايات المتحدة
مخاوف كبيرة جراء تفشى كورونا فى الولايات المتحدة
نائبة الرئيس كامالا هاريس
نائبة الرئيس كامالا هاريس

 


جو بايدن

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كورونا

كورونا فى أمريكا

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