صور.. بايدن يلتقى حكام الولايات عبر الفيديو لمناقشة مستجدات كورونا

وكالات

عقد الرئيس الأمريكى المنتخب اجتماعا، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، مع حكام الولايات الأمريكية، لمناقشة المستجدات المتعلقة بتفشى فيروس كورونا، وذلك بحضور نائبته كامالا هاريس.

وتشهد الولايات المتحدة انتشارا كبيرا للفيروس، مما أسفر عن إصابة ووفاة ألاف الأمريكيين.

ويعد الاجتماع الافتراضى محاولة لوضع الخطة المناسبة من قبل الإدارة الأمريكية الجديدة لاحتواء الوباء، بعد توليها زمام الأمور فى يناير المقبل.



الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن



بايدن يتحدث لحكام الولايات



جانب من مقر بايدن



جو بايدن يستمع للمسئولين الأمريكيين



جو بايدن



لحظة وصول بايدن لمقر الرئيس المنتخب



مخاوف كبيرة جراء تفشى كورونا فى الولايات المتحدة