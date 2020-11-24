صور.. إقبال كثيف لكبار السن والسيدات بقرى شرق وغرب إسنا بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت قرى شرق وغرب مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، إقبال كثيف من الناخبين وتوافدوا بأعداد غفيرة على اللجان المختلفة للتصويت فى ثانى أيام جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب، وذلك لاختيار مقعد فردى المدينة والذى يتنافس عليه إثنين مرشحين أحدهما من شرق إسنا والآخر من غرب إسنا.

وتوافد الآلاف من الناخبين منذ الساعات الأولى على اللجان وسط تشديدات أمنية، وتنظيم كبير من شباب القرى المختلفة لعملية دخول الناخبين للإدلاء بأصواتهم، كما قدم رجال الشرطة المكلفين بتأمين اللجان الدعم لكبار السن بتوفير كراسى متحركة لهم خلال التوجه لصناديق التصويت.

وكان قد أدلى الأنبا يواقيم أسقف عام إسنا وأرمنت بمحافظة الأقصر، بصوتهِ فى جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2020، وذلك داخل لجنة الإدارة الصحية بوسط بمدينة إسنا، يرافقه عدد من أعضاء الكنيسة، للتأكيد على المشاركة فى الاستحقاقات الدستورية وحث المواطنين على المشاركة فى التصويت.

وكانت الجولة الأولى قد شهدت حسم مقاعد الفردى بمحافظة البحر الأحمر، لتجرى الإعادة الاثنين والثلاثاء 23 و24 نوفمبر على عدد من المقاعد الفردية فى 13 محافظة، هى: الجيزة، والبحيرة، والإسكندرية، ومطروح، وبنى سويف، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، وتجرى الإعادة فى كل الدوائر بتلك المحافظات عدا الجيزة والإسكندرية والفيوم، التى حُسمت بعض دوائرها من الجولة الأولى.

وبعدما فاز 32 مرشحا من الجولة الأولى، يتنافس فى الإعادة 220 مرشحا على 110 مقاعد، بواقع 4 مرشحين على مقعدين بالجيزة، و26 على 13 مقعدا بالإسكندرية، و14 على 7 مقاعد بالفيوم، و16 على 8 مقاعد فى بنى سويف، و30 على 15 مقعدا بالمنيا، و24 على 12 مقعدا بأسيوط، و4 على مقعدين بالوادى الجديد، و28 على 14 مقعدا بسوهاج، و18 على 9 مقاعد فى قنا، و6 على 3 مقاعد بالأقصر، و10 على 5 مقاعد بأسوان، و36 على 18 مقعدا بالبحيرة، و4 على مقعدين بمرسى مطروح.

يُذكر أن عدد أعضاء مجلس النواب الفعليين حتى الآن 357 نائبا، بواقع 284 عن القوائم بالقطاعات الأربعة على مستوى الجمهورى، و73 نائبا حسموا السباق على المقاعد الفردية بالجولة الأولى من المرحلتين الأولى والثانية، بينما يخوض الإعادة حاليا 220 على 110 مقاعد، ومن المنتظر أن يتنافس 202 على 101 مقعد فى ثانى جولات المرحلة الثانية مطلع ديسمبر المقبل.

إقبال السيدات



إقبال الناخبين باسنا



إقبال كبار السن