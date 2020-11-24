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صندوق الاستثمار الروسى يتقدم بطلب للجمعية الأوروبية لترخيص لقاح "سبوتنيك V"

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 09:22 م
صندوق الاستثمار الروسى يتقدم بطلب للجمعية الأوروبية لترخيص لقاح "سبوتنيك V" لقاح
كتب أحمد عرفة

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قدم صندوق الاستثمار الروسي للجمعية الطبية الأوروبية طلب ترخيص لقاح "سبوتنيك V" الروسى، قبل انطلاق إنتاجه في ألمانيا، وأعلن عن إنتاج 450 مليون جرعة منه فى الهند وكوريا الجنوبية.

وقال الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي كيريل ديميترييف: نتوقع زيارة وفد كبير من فرنسا هذا الأسبوع، ونحن نعمل مع عدد كبير من الدول الأوروبية، وربما سننتج لقاحنا في ألمانيا، موضحا أنه سيتم إنتاج 150 مليون لقاح في كوريا الجنوبية، و300 مليون جرعة في الهند، على أن يتم تزويد الأرجنتين بـ25 مليون جرعة من اللقاح بعد إنتاجه في البلدين المذكورين.

وأضاف الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي، أنه سيتم الإعلان عن خطط أكثر تفصيلا لتزويد الدول باللقاحات في أواخر ديسمبر مطلع يناير المقبلين، لافتا إلى أنه ستبدأ في يناير المقبل عمليات التسليم الأولى للقاح الروسي في الخارج، وفي مارس ستنطلق عمليات التسليم الرئيسية.


روسيا

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