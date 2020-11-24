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صحة الغربية: تشكيل لجان لتكثيف المرور على المستشفيات بالمحافظة

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 11:25 ص
صحة الغربية: تشكيل لجان لتكثيف المرور على المستشفيات بالمحافظة الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل صحة الغربية
الغربية محمد طارق

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وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، باستمرار عمل لجان المتابعة اليومية على المستشفيات للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية وانتظام حضور الأطقم الطبية وصرف الأدوية وتطبيق الإجراءات الاحترازية، وكذلك التأكد من استقبال الحالات على مدار 24 ساعة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

فقد تم تشكيل لجان بالتنسيق مع الرقابة الإدارية  للمرور اليومى على المستشفيات تباعا للتأكد من توافر المستلزمات الطبية ومراحل تطوير المستشفيات، ومنها مستشفي صدر طنطا وصدر المحلة وتوافر الأدوية وإنتظام حضور الأطقم الطبية وصرف الأدوية وإعداد تقارير يومية للوقوف على الحالة العامة للمستشفيات ومتابعة أوجه القصور والسلبيات للتعامل الفورى معها وحلها في أسرع وقت ممكن .
 
كما شدد الدكتور عبد الناصر حميدة، على ضرورة التعامل بحزم وبقوة صارمة مع أى متقاعس أو مسئول بالمنظومة الصحية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله، مؤكدا علي تقديم كافة أوجه الدعم للاطقم الطبية باعتبارهم خط الدفاع الاول لمواجهة الفيروس.
 
 
 

 


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