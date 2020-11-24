صحة الأقصر تعلن توافر تطعيم الانفلونزا الموسمية رباعى التكافؤ.. اعرف التفاصيل

وقالت المديرية، فى بيان صحفى، أنه يتوفر اللقاح في كل من : (مكتب صحه ثاني بالبندر - مكتب صحه مركز اسنا)، حيث يتم التطعيم للراغبيين مقابل إجراء الخدمه الوقائية بقيمة (50 جنيها ) للجرعة ويتم التطعيم داخل مكتب الصحة فقط.

وشددت مديرية الصحة بالأقصر، على أنه يفضل تلقي التطعيم لمن هم اكثر عرضة للاصابة:- (كبار السن والمصابيين بأمراض مزمنة ( تنفسية _ قلب_ سكر_ امراض مناعة _...الخ) – الأطفال الأكثر عرضه - مرضي الأورام ونقص المناعة - السيدات الحوامل)، كما يعتبر التطعيم الزامي للمسافرين للعمرة، ويؤجل التطعيم للأشخاص المصابيين بالحمي، ويمنع التطعيم لمن له تاريخ سابق للاصابة بتفاعل حساسية مفرطة من ( البيض،فورمالدهيد، نيوميسين، اكتوكسينول 9)، وفي حال السيدات الحوامل الرجوع الي الطبيب المعالج اولاً، وكذلك تطعيم الاطفال يبدأ من سن 6شهور.