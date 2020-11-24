اليوم السابع
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صحة الأقصر تعلن توافر تطعيم الانفلونزا الموسمية رباعى التكافؤ.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 06:26 م
صحة الأقصر تعلن توافر تطعيم الانفلونزا الموسمية رباعى التكافؤ.. اعرف التفاصيل تطعيم - صورة أرشيفية
الأقصر - أحمد مرعى

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أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالأقصر عن توافر خدمة تطعيم الانفلونزا الموسمية وهو لقاح الانفلونزا الموسمية 2020_2021 ( رباعي التكافؤ) منذ عده أيام، وذلك في اطار تعليمات  الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بتنفيذ كافة الاجراءات الوقائية وحيث تعتبر مواجهة فيروسات الانفلونزا الموسمية، حيث أن اللقاح يعتبر أحد أهم الوسائل التي تنتهجها الدول نحو مواجهة فيروس كورونا المستجد من حيث الاستعداد لاحتماليه ارتفاع أعداد الإصابات في الفئات الاكثر عرضة لفيروس الانفلونزا أو فيروس كورونا المستجد.

وقالت المديرية، فى بيان صحفى، أنه يتوفر اللقاح في كل من : (مكتب صحه ثاني بالبندر - مكتب صحه مركز  اسنا)، حيث يتم التطعيم للراغبيين مقابل إجراء الخدمه الوقائية بقيمة (50 جنيها ) للجرعة ويتم التطعيم داخل مكتب الصحة فقط.

وشددت مديرية الصحة بالأقصر، على أنه يفضل تلقي التطعيم لمن هم اكثر عرضة للاصابة:- (كبار السن والمصابيين بأمراض مزمنة ( تنفسية _ قلب_ سكر_ امراض مناعة _...الخ) – الأطفال الأكثر عرضه - مرضي الأورام ونقص المناعة - السيدات الحوامل)، كما يعتبر التطعيم الزامي للمسافرين للعمرة، ويؤجل التطعيم للأشخاص المصابيين بالحمي، ويمنع التطعيم لمن له تاريخ سابق للاصابة بتفاعل حساسية مفرطة من ( البيض،فورمالدهيد، نيوميسين، اكتوكسينول 9)، وفي حال السيدات الحوامل الرجوع الي الطبيب المعالج اولاً، وكذلك تطعيم الاطفال يبدأ من سن 6شهور.

 

 


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