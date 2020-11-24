اليوم السابع
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شكرى يَحُث شباب الدبلوماسيين على السعى لتحقيق رؤية الدولة المصرية وأهدافها

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 04:47 م
شكرى يَحُث شباب الدبلوماسيين على السعى لتحقيق رؤية الدولة المصرية وأهدافها سامح شكرى وزير الخارجية
/أ ش أ/

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طالب وزير الخارجية سامح شكرى، شباب الوزارة مواصلة العمل الدؤوب لتحقيق التكليفات المستهدفة فى إطار خطة عمل الوزارة وأولويات التحرك الحكومي، وبما يضمن التمثيل المُشرف.

جاء ذلك خلال اجتماع سامح شكرى اليوم الثلاثاء مع شباب الدبلوماسيين، وذلك بهدف إعادة التأكيد على مُحددات السياسة الخارجية المصرية وأولوياتها خلال المرحلة الحالية، ومناقشة دور مختلف قطاعات وإدارات الوزارة والبعثات المصرية بالخارج فى مواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق رؤية الدولة المصرية وأهدافها فى إطار تكليفات القيادة السياسية؛ وذلك بمشاركة السفير عمر عامر مساعد وزير الخارجية لشئون السلك الدبلوماسى والقنصلي.

وأكد شكرى على ضرورة اضطلاع جميع أعضاء الوزارة بالمهام الموكلة إليهم على أفضل وجه، مع إيلاء العمل القنصلى الاهتمام الواجب بما يكفل متابعة المشكلات والقضايا القنصلية وتقديم مختلف سبل الرعاية القنصلية للمواطنين المصريين المقيمين فى الخارج.

وصرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكرى أكد فى بداية اللقاء على أن حجم التحديات التى تُحيط بالدولة المصرية يستوجب من الجميع بذل كل جهد مُمكن فى سبيل الدفاع عن المصالح والثوابت المصرية.

وقال إنه أضحى من الضرورى الاستمرار فى تطوير آليات العمل الدبلوماسى لمواجهة ما تموج به المنطقة والعالم من تحديات جسام، وبما يضمن حماية وصون الأمن القومى المصري، من جانب؛ فضلاً عن الإسهام فى دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد الوطنى اتساقًا مع رؤية مصر 2030 للتنمية المُستدامة، ونقل حقيقة ما يتحقق على الأرض من إنجازات ضخمة وتطورات إيجابية ملموسة، من الجانب الآخر.

وأوضح شكرى أن الوزارة مستمرة فى خططها الرامية لتحسين وتطوير الأداء ورفع الكفاءة فى مختلف مناحى العمل الدبلوماسى والقنصلى والإداري، موجهًا الشكر لجميع أعضاء الوزارة على العمل الجاد والجهد المُقدر المبذول خلال الفترة الماضية، وأعرب عن التطلع إلى الاستمرار فى ذات النهج من أجل تحقيق أهداف السياسة الخارجية وتكليفات القيادة السياسية خلال المرحلة القادمة.

 


شكرى

شباب الدبلوماسيين

رؤية الدولة المصرية

مصر

أخبار مصر

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