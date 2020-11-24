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شركة مياه سوهاج تستهدف طلاب المدارس للتوعية بقضايا المياه.. صور

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 09:35 ص
شركة مياه سوهاج تستهدف طلاب المدارس للتوعية بقضايا المياه.. صور حملة توعوية تستهدف طلاب المدارس
سوهاج - محمود مقبول

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بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، حملة توعوية تستهدف طلاب المدارس خلال الفصل الدراسى الأول من العام الجارى، صرح بذلك اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، وأضاف أنه يتم اتباع كافة الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بالمدارس المستهدفة والتى تتنوع ما بين ابتدائية واعدادية وثانوية.

وأوضح  رئيس مياه سوهاج، أن تلك الحملات تتم من خلال عدة انشطة تتمثل فى ندوات توعوية ومسابقات مائية ومسرح عرائس والتوعية من خلال طابور الصباح ورحلات تعريفية لزيارة محطات المياه وتكوين مجموعات أمين المياه بالمدارس، وكذلك شرح قصة سلمى والتى تستهدف تعريف الطلاب بقضايا المياه.

وأكد اللواء المهندس محمد بدرى، أن تلك الحملات تستهدف تأسيس جيل جديد لديه ثقافة واسعة عن قضايا المياه، بالإضافة الى تربية النشاء على السلوكيات الصحيحة فى التعامل مع مياه الشرب وترشيد الاستخدام والاستخدام الامثل لشبكات الصرف الصحى والتعرف على مخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر والقيسونات وأضرارها على الصحة العامة.

 
 
 
 

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طلاب المدارس

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