شركة مياه سوهاج تستهدف طلاب المدارس للتوعية بقضايا المياه.. صور

وأوضح رئيس مياه سوهاج، أن تلك الحملات تتم من خلال عدة انشطة تتمثل فى ندوات توعوية ومسابقات مائية ومسرح عرائس والتوعية من خلال طابور الصباح ورحلات تعريفية لزيارة محطات المياه وتكوين مجموعات أمين المياه بالمدارس، وكذلك شرح قصة سلمى والتى تستهدف تعريف الطلاب بقضايا المياه.

وأكد اللواء المهندس محمد بدرى، أن تلك الحملات تستهدف تأسيس جيل جديد لديه ثقافة واسعة عن قضايا المياه، بالإضافة الى تربية النشاء على السلوكيات الصحيحة فى التعامل مع مياه الشرب وترشيد الاستخدام والاستخدام الامثل لشبكات الصرف الصحى والتعرف على مخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر والقيسونات وأضرارها على الصحة العامة.