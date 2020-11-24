سي إن إن: البيت الأبيض منح بايدن موافقة للحصول على الإيجاز الأمنى الخاص بالرئيس

كتب أحمد عرفة

ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية، أن البيت الأبيض أعطى موافقة رسمية للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بالحصول على الإيجاز الأمني الخاص بالرئيس، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق أكد الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن أن أنتونى بلينكين سيصبح وزير خارجيته، قائلا: "إنه سيكون جاهزًا منذ اليوم الأول وهو رجل يبحث عن الفرص". وحضر بلينكين المؤتمر مع الشخصيات المختارة الأخرى، ووقفوا على مسافة من بعضهم البعض وارتدوا أقنعة الوجه.

وقالت صحيفة الجارديان إن نائب وزير الخارجية السابق في إدارة أوباما هو سياسى دولى ملتزم، قضى بعض طفولته في باريس ويتحدث الفرنسية بطلاقة. إنه يعتبر انخراط الولايات المتحدة مع العالم، خاصة أوروبا أمرًا حيويًا. وكان الرئيس المنتخب جو بايدن اعتلى المنصة في ويلمنجتون بولاية ديلاوير للإعلان عن بعض الشخصيات البارزة في إدارته القادمة. وقال: "إنه فريق سيحافظ على أمن وسلامة بلدنا وشعبنا".