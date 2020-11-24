سيدة تنتقم من طليقها باتهامه بالتسبب بأضرار نفسية لابنهما

كتب محمود عبد الراضي

لجأت سيدة لحيلة ماكرة للانتقام من طليقها، باتهامها له بالتسبب فى أضرار نفسية لابنهما، وأكدت المعلومات أنه بالنسبة لما تم تداوله بإحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، متضمنًا شكوى لإحدى السيدات ضد زوجها السابق لتعديه على أبنائه، مما أدى لحدوث إصابات نفسية وجسدية لهم.

بالفحص تبين كيدية الشكوى وقيام الشاكية "طليقة المشكو فى حقه" بمحاولة إثارة المشاكل مع "طليقها المذكور"، بهدف الضغط عليه لإعادتها لعصمته، ورعاية أبنائهما لعدم قدرتها على الإنفاق عليهم، وفى وقت لاحق قامت الشاكية بالتنازل عن شكواها السابق نشرها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بناء على رغبتها وتحرر محضر صلح بين الطرفين، وأكد المشكو فى حقه بتصالحه ورفض اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشاكية "طليقته" حفاظًا على أبنائهما.