سقوط صاحب مصنع بحوزته 13 طن مستلزمات انتاج عطور بالقطامية

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن ، من القبض على صاحب مصنع بحوزته 13 طن مستلزمات انتاج عطور مجهول المصدر في القطامية ، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، بلاغا بضبط (13٫600 طن مستلزمات إنتاج "زيوت – سلفونيك – معطر") بحوزة مسئول عن مصنع معطرات كائن بدائرة قسم شرطة القطامية، لإدارته المصنع "بدون ترخيص" واستغلاله فى تصنيع العطور باستخدام خامات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.