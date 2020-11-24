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سقوط صاحب شركة بحوزته 4.5 طن شاى مجهول المصدر بمدينة نصر

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 11:19 ص
سقوط صاحب شركة بحوزته 4.5 طن شاى مجهول المصدر بمدينة نصر متهم - أرشيفية
كتب ــ عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من القبض على صاحب شركة بحوزته 4.5 طن شاى مجهول المصدر قبل بيعها للمواطنين في مدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، بلاغا بضبط (4٫585 طن شاى) بحوزة (مسئول عن إحدى الشركات "له معلومات جنائية" - كائنة بدائرة قسم مدينة نصر أول) لإدارته الشركة "بدون ترخيص" وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "شاى " مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 


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شاى مجهول المصدر

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