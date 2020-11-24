سقوط تاجرى مواد مخدرة بحوزتهما كيلو استروكس قبل بيعها بالمطرية

كتب عبد الرحمن سيد

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن ، القبض على عاطلين بحوزتهما كيلو استروكس قبل بيعها على عملائهما في المطرية ، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة ، بلاغا بضبط (كمية من مخدر الإستروكس وزنت كيلو جرام - سلاح أبيض "مطواة" - مبلغ مالى - 3هواتف محمول)، بحوزة عاطلان - مقيمان بدائرة قسم شرطة المطرية، تواجدهما بمنطقة سكنهما ، و بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع ، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى ، والهواتف لتسهيل الإتصال بعملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.

تأتى تلك الجهود في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، وتكثيف الملاحقات الأمنية لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية من حائزي المواد المخدرة والمتاجرين بها.. فقد أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة عن استهداف وضبط عدد من العناصر الإجرامية حائزى المواد المخدرة بقصد الترويج والإتجار.