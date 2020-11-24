رويترز: نتنياهو سيزور البحرين "قريبا"

رويترز

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء إنه سيزور البحرين "قريبا" بناء على دعوة ولي العهد الأمير سلمان آل خليفة.

وكانت قد قالت وكالة أنباء البحرين، إن الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو.



وعبر رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال الاتصال عن خالص تعازيه وصادق مواساته للملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد ولولي العهد رئيس الوزراء بوفاة فقيد الوطن الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله.