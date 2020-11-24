رويترز: الليرة التركية تنخفض 2% مقابل الدولار

رويترز

تراجعت الليرة التركية بما يصل إلى اثنين بالمئة لأكثر من ثمانية ليرات مقابل الدولار اليوم الثلاثاء، لتستمر خسائرها في الأسبوع الجاري مع استغلال المستثمرين صعود قوي مؤخرا لتكوين مراكز من العملات والذهب.

ونزلت الليرة إلى 8.05 مقابل العملة الأمريكية مقارنة بمستوى الإغلاق أمس عند 7.8880. وقلصت خسائرها لتبلغ ثمانية ليرات مقابل الدولار. وكانت العملة سجلت مستوى قياسيا منخفضا عند نحو 8.58 الشهر الجاري قبل أن تتعافى. والليرة حاليا منخفضة 26 بالمئة عن مستواها في نهاية 2019.