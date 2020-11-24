رويترز

سجلت روسيا 491 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 37031 حالة.

وسجلت السلطات كذلك 24326 حالة إصابة بالمرض في الأربع والعشرين ساعة الماضية منها 5838 حالة في العاصمة موسكو ليصل إجمالي الإصابات بكوفيد-19 في البلاد إلى مليونين و138828 حالة.

وكان قد أعلن مركز جامالى الروسي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة المصنع للقاح "سبوتنيك في" المضاد لفيروس كورونا، أنه قرر طرح اللقاح بسعر أقل من اللقاحات التي طورتها شركتا فايزر ومودِرنا الأمريكيتين، وذلك تزامنا مع استعداد صندوق الاستثمار المباشر الروسي للإعلان عن سعر لقاح "سبوتنيك في" الأسبوع المقبل.