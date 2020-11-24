رفع 457 طن قمامة من مدينة القنايات بمحافظة الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

تمكنت وحدة التدخل البيئى السريع فى محافظة الشرقية ، برئاسة فخرى عبد العزيز مستشار المحافظ لشئون النظافة والتجميل وإشراف المهندس محمد صلاح مسؤول وحدة التدخل البيئى السريع من رفع 457.5 طن قمامه من مدينة القنايات بواقع 20 نقله، وذلك باستخدام 12 معدة (2 لودر-10سيارة قلاب) لتوصيلها للمدفن الصحى بالخطاره.

وتم التنبيه على الأهالى بعدم إلقاء القمامة بقطع الأراضى الفضاء والتنبيه على أصحابها بتسويرها حفاظاً عليها حتى لا تتحول لمقالب قمامة مرة أخرى تتسبب فى إنتشار الروائح الكريهة وتضر بالصحة العامة للمواطنين.

و أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بالدور الذى تقوم به وحدة التدخل البيئى السريع وتنفيذها عدد من الحملات المتعاقبة بمراكز ومدن المحافظة لرفع كومات القمامة وتهيئة جو بيئى صحى ونظيف وتفريغ النقاط الوسيطة والقضاء على مقالب القمامة العشوائية المتخلله المناطق السكنية والتى تضر بالبيئة والصحة العامة للمواطنين ونقلها للمدفن الصحى بالخطارة للحفاظ على البيئة والمظهر الحضارى والجمالى للمحافظة وكإجراء إحترازى ووقائى ضمن سلسلة الإجراءات والتدابير الإحترازية التى تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وأكد محافظ الشرقية على ضرورة تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية (ارتداء الكمامات والقفازات) على جميع العاملين بمنظومة رفع المخلفات بمختلف مراحلها.