اليوم السابع
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رفع القمامة من الإسكندرية بمنطقة العجمى واتخاذ الإجراءات اللازمة "صور"

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 08:00 ص
رفع القمامة من الإسكندرية بمنطقة العجمى واتخاذ الإجراءات اللازمة "صور" رفع القمامة من الإسكندرية
الاسكندرية جاكلين منير

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أكد أحمد شحاتة، مسئول المركز الإعلامى بشركة نهضة مصر المنوط بها رفع القمامة من الاسكندرية بمنطقة العجمى، أنه تم رفع القمامة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقد أرسلت القارئة ياسمين مرعى سكان العجمى هانوفيل خلف مسجد القويرى شارع القويرى شكوى عبر خدمة صحافة المواطن فى "اليوم السابع" تتضرر فيها من تراكم القمامة فى سكان العجمى هانوفيل خلف مسجد القويرى شارع القويرى، الذى تحولت أرصفته إلى مقالب قمامة بسبب البائعة الجائلين، لافتة إلى تقديم العديد من الشكاوى لحى تطلب فيها إزالة القمامة ومنع تراكمها.

رفع القمامة من الإسكندرية (1)
 

 

رفع القمامة من الإسكندرية (2)
 

 

رفع القمامة من الإسكندرية (3)

الاسكندرية

القمامة

الهانوفيل

العجمى

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