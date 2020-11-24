رئيس وزراء الصين يؤكد أهمية الإصلاح والانفتاح فى مواجهة تداعيات "كورونا"

بكين أ ش أ

أكد رئيس مجلس الدولة الصينى (مجلس الوزراء) "لى كه تشيانغ" أهمية الإصلاح والانفتاح المتوازيين لتحفيز حيوية كيانات السوق فى مواجهة التحديات التى فرضها وباء فيروس كورونا الجديد (كوفيد -19) على الاقتصاد.

جاء تصريح تشيانغ ذلك خلال حوار المائدة المستديرة الخامس "1 + 6" الذى عقد اليوم الثلاثاء، عبر تقنية الفيديو مع مسوولى الهيئات الاقتصادية الدولية، ومن بينهم: رئيس البنك الدولى "ديفيد مالباس"، ورئيسة صندوق النقد الدولى "كريستيانا جورجيفا"، ونائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية "آلان وولف"، والمدير العام لمنظمة العمل الدولية "جاى رايدر"، حيث تناول الحوار موضوع "تعزيز الانتعاش الاقتصادى العالمى والنمو فى حقبة ما بعد الوباء" ، والتبادلات المعمقة حول الوضع الاقتصادى العالمي، والحوكمة الاقتصادية العالمية فى فترة ما بعد الوباء، والوضع الاقتصادى فى الصين.

وقال تشيانغ إن اقتصاد الصين يمكن أن يتعافى بإطراد بفضل تطبيق الإصلاح والانفتاح المتوازيين لتحفيز حيوية كيان السوق وتطوير ديناميكية داخلية.

وأضاف تشيانغ أنه على الرغم من تأثير الوباء هذا العام، شهد عدد كيانات السوق الجديدة فى الربع الأول بالصين انخفاضا، ومع استئناف النمو ابتداء من شهر أبريل الماضي، تجاوز متوسط النمو اليومى ما كان عليه فى العام الماضي.

وأوضح تشيانغ أن تفشى وباء كورونا يعد اختبارا لمختلف كيانات السوق، وفى مواجهة تأثير الوباء، أظهرت كيانات السوق المقدرة قيمتها بمائات الملايين من اليوان الصينى (الدولار يساوى نحو 57ر6 يوان) وعامة الناس مرونة قوية لا تشكل دعما قويا لمواجهة الصعوبات.

وحول السياسة الصينية بشأن التوظيف، أشار تشيانغ إلى أن الصين تعزز سياسة أولوية التوظيف بشكل شامل وتركز على استقرار العمالة وتوسيعها بطريقة موجهة نحو السوق، لافتا إلى أن بلاده تعمل على تحسين سياسات التوظيف المرنة وتوسيع قنوات التوظيف، وأن الوضع الحالى للعمالة مستقر بشكل أساسي، حيث فى الأشهر العشرة الأولى، تم خلق 09ر10 مليون فرصة عمل جديدة.