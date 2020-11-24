رئيس مدينة فاقوس بالشرقية يقيم كشك لأسرة "نور" طفلة التوك توك.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

استقبل العميد ضياء أبو العزم رئيس مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية، الطفلة نور قائدة التوك توك، ووالدتها فى مكتبه لتلبية مطالبهم، وذلك تنفيذا لتعليمات المحافظ الدكتور ممدوح غراب، بتوفير إعانه مالية وكشك بعد نشر اليوم السابع قصتها.

وأكد رئيس المدينة لـ"اليوم السابع" أنه بدأ إقامة كشك بجوار مدرسة الخليفة المأمون و تجهيزه بالسلع لتسليمه لوالدة الطفلة، لتعمل فيه لإعانة أسرتها بدلا من عمل "نور" على توك توك الذى قد يعرضها للخطر، بالإضافة إلى توفير إعانه ماليه لتدبير احتياجات الأسرة .

كان نشر موقع اليوم السابع قصة الطفلة نور ابراهيم 12 سنه، طالبة بالصف الأول الإعدادى وهى تقود توك توك بجانب دراستها، حيث تعمل عليه تحت الطلب لإعانة أسرتها، و التى أكدت أن والدها كان يعمل بمهنه طلاء السيارات وأصيب بغضروف بالعمود الفقرى خلال حادث سير و الأم ربة منزل ولا تعمل بخلاف أربعة اشقاء فى مراحل التعليم المختلفة وشقيقتها الكبرى مقبلة على الزواج ويقطنون فى منزل مساحته 60 م مبنى بالطوب البلوك والخشب.

ليقرر المحافظ إقامة كشك لأسرة الطفلة مراعاة لظروفهم الصعبة وتلبية كافة إحتياجاتهم وتقديم مساعدات مادية وعينية لاعانه الأسرة على حالها ومنعاً من العمل وقيادة التوكتوك مرة أخرى والذى من الممكن أن يعرض حياتها للخطر.



تركيب الكشك



عمال الكشك