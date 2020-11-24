رئيس مدينة بنها: الأندية المطلة على النيل توافق على ترك 10 أمتار لإنشاء ممشى "أهل مصر"

القليوبية إبراهيم سالم

التقى المهندس على عبد الستار رئيس مدينة بنها، اليوم، مع مسؤولى النوادى المطلة على نهر النيل فى العاصمة بنها للاتفاق معهم على ترك مسافة الـ10 متر المتفق عليها لانشاء ممشى "أهل مصر" على نهر فى بنها، ووافق جميع المسؤلين بالنوادى وهى الزراعيين والمعلمين والتطبيقين والهلال الأحمر ورجال الأعمال على ترك المسافة المقررة.

وقال "عبد الستار"، إنه عقب الاجتماع الذى حضره مسؤلى جهاز تعمير القاهرة الفاطمية، تم النزول على أرض الواقع وعمل زيارة لجميع النوادى وتحديد المساحة التى سيتم تركها بداية من النيل لمسافة 10 متر.

وأشار رئيس المدينة، إلى أن نادى الشرطة كان أول النوادى التى تركت المسافة المقررة وتم بالفعل استلام الموقع وجارى استكمال الممشى فى المسافه الخاصة بنادى الشرطة.

وكان اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية تفقد أعمال مشروع تطوير كورنيش النيل بمدينة بنها يرافقه رئيس مدينة بنها والمهندس طلعت سلطان المستشار الهندسي وإسلام رجب مدير تطوير العشوائيات والتطوير الحضرى بالمحافظة.

وعرض مدير التطوير الحضرى عناصر التطوير على المحافظ وتشمل أعمال تطوير الممشى المواجه للمحافظة وتجديد كافة عناصره مع الاهتمام بالتشجير وزيادة أعداد الأماكن المخصصة لجلوس العائلات والبرجولات مع الاهتمام بالعنصر الجمالي علاوة على أعمال تطوير الشارع الخارجي وبعض الشوارع المؤدية إليه.

وتابع المحافظ أعمال إنشاء المرحلة الثانية من ممشى نهر النيل على الكورنيش حيث وجه بدفع الأعمال والعمل على مدار 24 ساعة للانتهاء من المشروع باعتباره من المشروعات الهامة التي تحرص المحافظة على إنجازه لفتحه أمام المواطنين ليكون متنفسا لهم للاستمتاع برؤية نهر النيل الذي يعد حقا للجميع.



خلال الاجتماع برؤساء الأندية