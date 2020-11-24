رئيس مدينة بسيون تقود حملة نظافة ورفع القمامة على مصرف كتامة

الغربية - عادل ضرة

قادت منى صالح رئيس مركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية، حملة نظافة بشوارع المدينة، بمشاركة نواب رئيس المدينة وجهاز النظافة.

واستهدفت الحملة رفع كفاءة الطرق والشوارع، وتراكمات القمامة، بنقاط التجميع، كما تم كنس السفو، وتقليم الأشجار بأحواض الزرع.

من ناحية أخرى، نفذت الوحدة المحلية لقرية كتامة، حملة نظافة لرفع تراكمات القمامة، أسفرت عن رفع القمامة بالشوارع وعلى الطريق الرئيسي، كما تم رفع القمامة الملقاه بطول مصرف نشرت وكنس الأتربة.



حملة نظافة بقرية كتامة



رفع القمامة على سيارة جهاز النظافة



رفع القمامة على شاطئ المصرف



رفع القمامة من جانبي الطريق