اليوم السابع
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رئيس شركة رخام: لا بديل عن خفض سعر الغاز لزيادة صادرات مواد البناء

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 07:00 ص
رئيس شركة رخام: لا بديل عن خفض سعر الغاز لزيادة صادرات مواد البناء حماد موسى
كتب عبد الحليم سالم

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أكد حماد موسى رئيس أحدى شركات الرخام، أن الاقتصاد المصرى بحاجة إلى وجود صناعة قوية؛ تساهم في زيادة نموه وفى الارتقاء به من خلال تحسين الميزان التجارى عبر زيادة الصادرات وخفض الواردات ولا سيما صادرات مواد البناء مثل الرخام والجرانيت والسيراميك والاسمنت.
 
أضاف حماد موسى لـ" اليوم السابع" اننا طالبنا اكثر من مرة بصورة النزول بسعر الغاز لأقل من 4,5 دولار للمليون وحدة حرارية سواء النزول ل 3 دولارات أو 3.5 دولار، بما يساهم في خفض تكاليف الإنتاج خاصة للمصانع كثيفة استهلاك الغاز الطبيعى، وبالتالي زيادة قدرة المصانع على المنافسة بشكل كبير.
 
وحول مزايا انعكاس تخفيض سعر الطاقة عامة للصناعة سواء الغاز الطبيعى أو الكهرباء أشار انها تساهم في قيام الشركات بدور مجتمعى ودعم المجتمع المحلى والمساهمة في رعاية الموهوبين والرياضيين ، لافتا انه ساهم مؤخرا بخمسين ألف جنيه للاعب عمر سيد شعبان لاعب المنتخب القومي للسباحة بالزعانف واحد أبناء محافظة الإسماعيلية حيث استطاع اللاعب تسجيل رقم قياسى جديد بموسوعة جينس ريكورد لأعلى قفزة خارج الماء بارتداء الزعانف المونو،  بارتفاع 2 متر و 30 سم.
 
وأوضح، أن خفض تكاليف المنتج المصرى يساهم في انتشاره عالميا وزيادة قدرته  التنافسية، في ظل اعتماد الكثير من الشركات العالمية على أسعار الطاقة المنخفضة في دولها، حيث يقل الغاز والكهرباء كثيرا عن سعرها في مصر، وبالتالي من المهم اطلاق طاقات المصانع لتنتج وتصدر بشكل افضل حتى يتسنى لمصر الوصول بالصادرات لنحو 100 مليار دولار سنويا، وهى الخطة التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسى وتحتاج لتضافر كافة الجهود.
 
وحول ما يحققه الاقتصاد من معدلات نمو تصل لنحجو 3.6% رغم جائحة كورونا ارجع حماد موسى ذلك الى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، الذى بدأ أواخر 2016 وبالتالي تحمل الاقتصاد صدمة كورونا ونجح في الخروج منها بمعدلات نمو إيجابية للغاية.
 
 

سعر الغاز الطبيعى

حماد موسى

الدور المجتمعى للشركات

الإصلاح الاقتصادى

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