رئيس جامعة القاهرة يبحث التعاون مع المكتب الإقليمي للوكالة الفرنكوفونية..صور

كتب محمد صبحى

استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، "جين نويل باليو" مدير المكتب الإقليمي للوكالة الجامعية الفرنكوفونية بالشرق الأوسط، لبحث سبل التعاون بين جامعة القاهرة والوكالة الفرنكوفونية في المجالات التعليمية والثقافية، بحضور الدكتورة شاهندا عزت مديرة مركز اللغات والترجمة.



وبحسب بيان صادر عن جامعة القاهرة، ناقش الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة مع مدير الوكالة الجامعية الفرنكوفونية بالشرق الأوسط، عددًا من الأفكار المتعلقة بسبل تعزيز التعاون بين الجامعة والوكالة، وعدم الاقتصار على التخصصات النظرية فقط، وتقديم منح لطلاب مرحلتي الماجستير والدكتوراه المصريين للدراسة بالخارج، بالإضافة إلى منح البرامج التدريبية التي تؤهل الباحثين لسوق العمل العالمية.



وقال الدكتور محمد الخشت، إن جامعة القاهرة ترحب بفتح مجالات التعاون مع الوكالة الفرنكوفونية، مشيرًا إلى أن الثقافة الفرنكوفونية هي ثقافة معبرة عن المشترك الإنساني كالحرية وقيم الحضارة واحترام معتقدات الآخرين والدعوة للسلام والتسامح وقبول الآخر.



من جانبه، أعرب جين نويل باليو، عن سعادته بالتواجد داخل جامعة القاهرة لما لها من مكانة أكاديمية وعلمية مرموقة عالميًا، وأكد حرص الوكالة على توطيد العلاقات مع جامعة القاهرة لإقامة مشروعات ثقافية وتعليمية ومواجهة التحديات المعاصرة التي تواجه الجامعات، لافتا إلى أن الدور الأساسي للوكالة يتمثل في الربط بين الجامعات المختلفة وإنشاء شبكة مشتركة بينها، وأن لديهم اهتماما كبيرا برقمنة التعليم والحوكمة وتدريب أعضاء هيئة التدريس وتنظيم ورش عمل فيما يتعلق بالتكنولوجيا الحديثة.





























