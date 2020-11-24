اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 10:32 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس جامعة القاهرة يبحث التعاون مع المكتب الإقليمي للوكالة الفرنكوفونية..صور

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 09:43 ص
رئيس جامعة القاهرة يبحث التعاون مع المكتب الإقليمي للوكالة الفرنكوفونية..صور لقاء رئيس جامعة القاهرة ومدير المكتب الإقليمي للوكالة الفرنكوفونية
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، "جين نويل باليو" مدير المكتب الإقليمي للوكالة الجامعية الفرنكوفونية بالشرق الأوسط، لبحث سبل التعاون بين جامعة القاهرة والوكالة الفرنكوفونية في المجالات التعليمية والثقافية، بحضور الدكتورة شاهندا عزت مديرة مركز اللغات والترجمة.

وبحسب بيان صادر عن جامعة القاهرة، ناقش الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة مع مدير الوكالة الجامعية الفرنكوفونية بالشرق الأوسط، عددًا من الأفكار المتعلقة بسبل تعزيز التعاون بين الجامعة والوكالة، وعدم الاقتصار على التخصصات النظرية فقط، وتقديم منح لطلاب مرحلتي الماجستير والدكتوراه المصريين للدراسة بالخارج، بالإضافة إلى منح البرامج التدريبية التي تؤهل الباحثين لسوق العمل العالمية.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن جامعة القاهرة ترحب بفتح مجالات التعاون مع الوكالة الفرنكوفونية، مشيرًا إلى أن الثقافة الفرنكوفونية هي ثقافة معبرة عن المشترك الإنساني كالحرية وقيم الحضارة واحترام معتقدات الآخرين والدعوة للسلام والتسامح وقبول الآخر.

من جانبه، أعرب جين نويل باليو، عن سعادته بالتواجد داخل جامعة القاهرة لما لها من مكانة أكاديمية وعلمية مرموقة عالميًا، وأكد حرص الوكالة على توطيد العلاقات مع جامعة القاهرة لإقامة مشروعات ثقافية وتعليمية ومواجهة التحديات المعاصرة التي تواجه الجامعات، لافتا إلى أن الدور الأساسي للوكالة يتمثل في الربط بين الجامعات المختلفة وإنشاء شبكة مشتركة بينها، وأن لديهم اهتماما كبيرا برقمنة التعليم والحوكمة وتدريب أعضاء هيئة التدريس وتنظيم ورش عمل فيما يتعلق بالتكنولوجيا الحديثة.


 

IMG-20201124-WA0005
 

 

IMG-20201124-WA0006
 

 

 

IMG-20201124-WA0007
 

 

 

IMG-20201124-WA0008
 

 

 

IMG-20201124-WA0009
 

 


 


جامعة القاهرة

محمد الخشت

التعليم الهجين

الوكالة الجامعية الفرنكوفونية

اخبار مصرية

اخبار مصر

الفرنكوفونيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة