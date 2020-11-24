رئيس جامعة الفيوم يستقبل وكيل وزارة الأوقاف لمواجهة الأفكار المتطرفة.. صور

الفيوم رباب الجالى

استقبل الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، فضيلة الشيخ حسني أبو حبيب، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، حيث قام فضيلة الشيخ بإهداء الجامعة مجموعة من سلسة (رؤية) للفكر المستنير والتي تضم عشرين مؤلفا تناقش تسامح الأديان، وقواعد الفقه، وصور الكمال والجمال في القرآن الكريم، وقيم المواطنة.

وصرح أ.د أحمد جابر شديد، أن الجامعة تحرص دائما على تحصين الشباب الجامعي ضد أي انحرافات عقائدية أو فكرية أو سلوكية وذلك بالتعاون مع المؤسسات المختلفة المنوطة بذلك ومن ضمنها وزارة الأوقاف.

وأضاف، أن الجامعة ستنظم مجموعة ندوات ومحاضرات لطلبة الجامعة يحاضر خلالها نخبة من العلماء والباحثين المتخصصين بوزارة الأوقاف.

كما استقبل الدكتور أحمد عبد السلام، عميد كلية الآداب، فضيلة الشيخ حسني أبو حبيب الذي قام بإهداء سلسلة (رؤية) لمكتبة كلية الآداب حتى يستفيد منها طلبة الكلية ولخدمة جميع كليات الجامعة.

خلال استقبال وكيل وزارة الاوقاف بجامعة الفيوم



رئيس جامعة الفيوم يستقبل وكيل وزارة الأوقاف

رئيس جامعة الفيوم يشهد حفل استقبال طلاب المدن الجامعية

كما شهد الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، يرافقه الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، حفل استقبال طلاب المدن الجامعية، بحضور الدكتور حسام أبو الهدى، مستشار رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وائل طوبار، منسق الأنشطة الطلابية بالجامعة، وأيمن حلبة، أمين عام الجامعة، وهشام مصطفى، مدير عام المدن الجامعية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

ورحب أ.د أحمد جابر شديد، بالطلاب القدامى والجدد بالمدن الجامعية، مؤكدا حرص إدارة الجامعة على إتاحة الأجواء الملائمة لإقامتهم وتحصيلهم الدراسي، وموجها الطلاب بضرورة الحفاظ على أماكن إقامتهم والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأشار، إلى أن الجامعة بصدد إنشاء العديد من الكيانات التعليمية الجديدة، بالإضافة إلى الجامعة الأهلية التي تمت الموافقة على إنشائها بأرض جامعة الفيوم الجديدة بمدينة دمو.

وأكد أ.د خالد عطا الله، على حرص إدارة الجامعة على سرعة الاستجابة لمتطلبات الطلاب والعمل على تذليل كافة العقبات التي قد تواجههم أثناء المرحلة الجامعية، مشيرا إلى ضرورة مشاركة الطلاب في الأنشطة الطلابية المختلفة مع الأخذ في الاعتبار تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ومنوها أن الأسبوع المقبل سيشهد إجراء انتخابات اتحاد الطلاب بالمدن الجامعية.

تضمن حفل استقبال الطلاب بالمدن الجامعية العديد من الفقرات منها عرض فيلم تسجيلي عن المدن الجامعية، وفقرة غنائية، بالإضافة للأناشيد الدينية والشعر.

احتفالية استقبال الطلاب بالمدن الجامعية بالفيوم



حفل استقبال الطلاب الجدد بالمدن الجامعية بالفيوم



خلال الاحتفالية