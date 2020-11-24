رئيس جامعة أسيوط ونوابه يدلون بأصواتهم فى انتخابات الإعادة للنواب.. صور

أسيوط -هيثم البدري

وجه الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط دعوته إلى كافة أفراد أسرة الجامعة من أعضاء هيئة تدريس وطلاب وعاملين بضرورة المشاركة الإيجابية وممارسة حقهم الانتخابى فى الإدلاء بصوتهم واختيار من يمثلهم فى مجلس النواب 2020، والذى يمثل أحد الاستحقاقات السياسية الهادفة فى مصر ولما يمثله مجلس النواب من دورًا محوريًا فى المشهد السياسى الداخلى، مشيدًا بجهود القيادة السياسية فى تهيئة المناخ الديمقراطى بما يضمن تمثيل كافة فئات المجتمع على نحو عادل ومتكامل.

جاء ذلك خلال تواجد رئيس جامعة أسيوط فى مدرسة النصر الابتدائية وذلك للإدلاء بصوته فى جولة الإعادة فى انتخابات مجلس النواب 2020 والتى تمتد على مدار يومين متتاليين الاثنين والثلاثاء 23، 24 من نوفمبر الجارى.

أشاد رئيس جامعة أسيوط بجهود الدولة فى تنظيم العملية الانتخابية بالجهد المبذول من اللجنة العليا للانتخابات ورجال القضاء والقوات المسلحة والشرطة خلال إجراء الانتخابات على ذلك النحو المشرف فى الجولة الأولى والثانية.

كما استقبلت نفس اللجنة الدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وذلك للإدلاء بصوته فى جولة الإعادة والذى تضمن إدلائه بتصريح رسمى أكد فيه على أهمية إعطاء المجتمع المثل والقدوة فى التأكيد على أهمية المشاركة الإيجابية والنزول بكثافة إلى اللجان بما يضمن إعطاء مظهر حضارى مشرف للشعب المصرى أمام دول العالم يعكس إخلاصه الوطنى ووعيه السياسى.

أما الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب فتوجه إلى مدرسة الفاروق الرسمية للغات والتى أكد من داخلها أن تقدم الأمم ونهضتها يعتمد على ما تملكه من مؤسسات قوية ومتعددة يرتكز عليها صمود الدولة ورسوخها وهو ما مكن مصر خلال السنوات الماضية من عبور كافة الأزمات والتحديات التى واجهنها، مشيرًا إلى أن السلطة النيابية أحد أهم ركائز الدولة المصرية التى تقوم بدور تشريعى وسياسى هام من خلال مجلس العمل الذى يقوم به مجلس النواب بشكل محورى وفاعل عبر عقود التاريخ المتتالية.

ومن جانبها أكدت الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وخلال تواجدها فى مدرسة خديجة يوسف الثانوية للبنات للإدلاء بصوتها على ما تشهده اللجان الانتخابية من إجراء تأمين ونظام يضمن سلاسة مشاركة المواطنين وسرعة إدلائهم بأصواتهم الانتخابية فى ظل تطبيق صارم للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الأمراض والفيروسات المعدية.



رئيس جامعة أسيوط باللجنة



رئيس جامعة أسيوط يدلى بصوته