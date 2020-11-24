دراسة تؤكد: فيروس كورونا يصيب 4% فقط من الأطفال

كتبت نهير عبد النبى

أكدت دراسة جديدة أن الأطفال أقل عرضة للإصابة بـ Covid-19 ، حيث تم إدخال أربعة في المائة فقط من الأطفال المستشفى، وكانت نتيجة اختبارهم إيجابية للفيروس.

وحسب ما ذكرته ذا ديلى ميل البريطانية ، لا يزال سبب تأثر الأطفال بفيروس كورونا أقل من البالغين ، ولكن يُعتقد أن السبب في ذلك يعود إلى الطريقة التي يتفاعل بها جهاز المناعة لديهم بعد الإصابة، نظر البحث في نتائج الاختبار لأكثر من 135000 طفل تم إدخالهم إلى سبعة مستشفيات أمريكية قبل 8 سبتمبر.

وكشف عن 5374 فقط (4.0 في المائة) من المرضى كانت نتيجة اختبارهم إيجابية، ومن هذه النسبة الصغيرة ، تم إدخال 359 (6.7 في المائة) إلى المستشفى ، مع 99 بحاجة إلى العناية المركزة.

وتوفي في وقت لاحق ثمانية من المصابين (0.15 في المائة). ويقول العلماء إن ستة من الوفيات كانت من مرضى يعانون من "أمراض مصاحبة سابقة الوجود".

تأتي الدراسة من أطباء في مستشفى الأطفال بفيلادلفيا الذين نظروا في السجلات الطبية الإلكترونية لسبعة مستشفيات للأطفال في الولايات المتحدة.

كان متوسط ​​عمر المرضى حوالي تسع سنوات ، لكنهم تراوحت أعمارهم بين أقل من عام واحد إلى البالغين القانونيين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا.

تظهر البيانات أن تاريخ بعض العوامل يزيد من احتمالية الاختبار الإيجابي، على سبيل المثال ، كان الأشخاص الذين لديهم تاريخ من مشاكل في القلب أكثر عرضة بنسبة 18 في المائة للاختبار الإيجابي وتم ربط تاريخ الصحة العقلية بزيادة المخاطر بنسبة 20 في المائة، ومع ذلك ، لم يترافق تاريخ من الربو أو أمراض الجهاز التنفسي الأخرى مع زيادة نتائج الاختبار الإيجابية.