اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 10:15 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

خارجية الاتحاد الأوروبي والتنمية: تخفيف ديون الدول المتأثرة بكورونا يصب فى مصلحة الجميع

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 09:49 ص
خارجية الاتحاد الأوروبي والتنمية: تخفيف ديون الدول المتأثرة بكورونا يصب فى مصلحة الجميع رئيس الشئون الخارجية بالاتحاد الاوروبى
كتبت: هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ناقش مجلس الشؤون الخارجية مع وزراء التنمية بالاتحاد الأوروبى، قضية الديون لعدد من الدول، التى تواجه بالفعل وضعًا صعبًا، مع مستويات ديون لا يمكن تحملها، وتعاني من تفاقم تأثير جائحة COVID-19، لا سيما البلدان ذات الدخل المتوسط التي تواجه الآن مخاطر ضائقة الديون.
 
واتفق المجلس على ضرورة تجنب وضع قد يتسبب فيه بعض البلدان في حالة إعسار في أزمة ديون كاملة ، مع عواقب أكثر تدميراً على الاقتصاد العالمي، مع الاتفاق أن تخفيف الديون يصب في مصلحة كل واحد منا. 
 
وقال جوزيب بوريل، رئيس الشئون الخارجية بالاتحاد، إن هذا يتطلب شراكات سليمة تبدأ من الداخل، بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، وتجمع بين منظور التنمية ومنظور التمويل والسياسة الخارجية.
 
وأكدت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، حجم وطبيعة تراكم الديون في جميع أنحاء العالم والتفاعل الخطير بين تأثير الوباء نفسه والأضرار الاقتصادية التي يسببها.
 
كما تمت مناقشة كيف يمكن لفريق أوروبا أن يكمل على أفضل وجه جهود تخفيف عبء الديون على المستوى المتعدد الأطراف والمستوى القطري ، ودعم البلدان الشريكة في التحضير لانتعاش مرن ومستدام وأخضر.
 
 وأعلن الاجتماع مساهمة لاتحاد الأوروبي بمبلغ 183 مليون يورو في صندوق صندوق النقد الدولي لاحتواء الكوارث وإغاثةها من أجل تحرير الحيز المالي في 29 دولة.، وهذا يجعل الاتحاد الأوروبي أكبر مساهم.
 
وأضاف بوريل: سنواصل إبداء التضامن مع البلدان الشريكة ، في نفس الوقت الذي نواجه فيه تحدياتنا الهائلة.، وذا ما تمثله أوروبا.

الاتحاد الأوروبى

صندوق النقد الدولى

ديون الدول

تخفيف الديون

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة