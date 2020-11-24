اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 01:24 ص
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حمدوك وماكرون يؤكدان ضرورة التوصل لاتفاق عادل حول سد النهضة

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 01:00 ص
حمدوك وماكرون يؤكدان ضرورة التوصل لاتفاق عادل حول سد النهضة رئيس الوزراء السودانى عبد الله حمدوك
أ ش أ

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أكد رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك، ورئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، ضرورة الوصول لاتفاق عادل حول "سد النهضة"، يُراعي مصالح الدول الثلاث (السودان، مصر، وإثيوبيا).
وذكر مجلس الوزراء السوداني أن الرئيس الفرنسي تعهد بدعم عملية السلام في السودان وصولا لسلام شامل ومستدام، وذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء السوداني.
وأكد الجانبان، السوداني والفرنسي، على ضرورة اهتمام المجتمع الدولي بما يحدث في إثيوبيا والنزاع الذي تدفق جراؤه عشرات الآلاف من اللاجئين الإثيوبيين عبر الحدود السودانية.
وقال الرئيس الفرنسي إن بلاده ستشارك في عملية تقييم احتياجات اللاجئين الإثيوبيين خاصة مع دخول فصل الشتاء وتفشي وباء كورونا.
وشدد ماكرون على دعم الانتقال في السودان، مؤكدا تبني فرنسا لمؤتمر جذب الاستثمارات الأجنبية للسودان، وذلك في إطار عملية التغيير التي أعقبت الثورة السودانية.
من جانبه، أعرب حمدوك، خلال المكالمة، عن سعادته بإشادة دولة فرنسا بما تم تحقيقه في ملف السلام.


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إيمانويل ماكرون

سد النهضة

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