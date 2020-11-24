اليوم السابع
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حجز صاحب ثلاجة لحوم بتهمة الغش التجاري بعابدين

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 12:01 م
حجز صاحب ثلاجة لحوم بتهمة الغش التجاري بعابدين لحوم فاسدة ،ارشيفية
كريم صبحى

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قررت نيابة عابدين ،حجز صاحب ثلاجة على ذمة التحريات، ضبط بحوزته 3 أطنان كبدة فاسدة قبل بيعها للمواطنين في عابدين، وحرر محضر بالواقعة.

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة ، بلاغا بضبط (3٫500 طن كبد) بحوزة (مسئول عن ثلاجة لحوم - كائنة بدائرة قسم شرطة عابدين) لإدارته الثلاجة "بدون ترخيص" وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية"كبده" منتهية الصلاحية وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.


لحوم فاسدة

عقوبه الغش التجاري

عابدين

اخبار الحوادث

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