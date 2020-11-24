حبس عشيق الزوجة "القتيلة" بالمرج بتهمة الزنا وإخلاء سبيل الزوج ومفاجأة بالتحقيقات

كتب عبد الله محمود

‏أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، بحبس عشيق ربة منزل لقت مصرعها إثر سقوطها من شرفة المنزل، ووجه المتهم للزوج تهمة قتلها بعد أن ضبطهما سويا فى فراش الزوجية بمنطقة المرج، 4 أيام علي ذمة التحقيق، كما أمرت بإخلاء سبيل الزوج بعد أن تبين أن لم يلقى المحني عليها من شرفة المنزل بالطابق السابع، حيث تبين انها اثناء هروبها من شدة الضرب الذي تعرضت له علي يد الزوج، القت بنفسها.

ووجهت النيابة للمتهم تهمة الزنا، كما كشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليها ان كسر في الجمجمة وكسور متفرقة في أنحاء جسدها السبب في الوفاة وصرحت النيابة بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطاراً من قسم شرطة المرج، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بسقوط سيدة من أعلى أحد العقارات بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة. وبالفحص تبين العثور على جثة ربة منزل بها كسور وكدمات متفرقة بجسدها وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الحادث، كما تحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبي الجريمة.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجنى عليها ألقاها من شرفة الشقة بالطابق السابع بعد ضبطها عارية في وضع مخل داخل الشقة، رفقة عشيقها "سائق"، فانهال عليها ركلا بالأيدى والأقدام مما أدى إلى سقوطها من شرفة الشقة بالطابق السابع لتلقي مصرعها في الحال إثر إصابتها بكسور وكدمات فى مختلف أنحاء جسدها.

وأضافت التحريات، أن المتهم تعدى علي المجنى عليها بالضرب المبرح عقب ضبطهما عارية في أحضان عشيقها على سرير نومهما، ثم ألقاها من شرفة الشقة انتقاما لشرفه، وتمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة انتقاماً لشرفه.

تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بحبس العشيق المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وإخلاء سبيل الزوج، ودفن جثة الزوجة المتوفية.