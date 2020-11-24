حبس عاطلين لتكوينهما تشكيلاً لترويج مخدر الاستروكس في المطرية

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة المطرية، بحبس عاطلين 4 ايام علي ذمة التحقيق، وذلك لتكوينهما تشكيل عصابى، تخصص نشاطه الإجرامى في ترويج المواد المخدرة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، حيث تم ضبطهما وبحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الإستروكس بلغت كيلو، قبل ترويجها على عملائهما، كلفت المباحث بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة، وارسال المضبوطات الي المعمل الكيماوي لتحليلها وفحصها، واعداد تقرير مفصل عن كونها مواد مخدرة من عدمه.

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة إخطارا يفيد بضبط عاطلين - مقيمان بدائرة قسم شرطة المطرية، أثناء تواجدهما بمنطقة سكنهما.

وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على كمية من مخدر الإستروكس وزنت كيلو جرام - سلاح أبيض "مطواة" - مبلغ مالى - 3هواتف محمول).

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع ، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهما.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه. وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.

أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.